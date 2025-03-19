Председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков совместно с ветераном СВО, депутатом Артемом Барбашиным посетил музей Боевой и Трудовой Славы гимназии №23, посвященный выпускникам-героям школы. В своем telegram-канале Буяков отметил, что подобные экспозиции оживляют историю и связывают поколения.
«Важно сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне и подвигах наших предков, и такие акции играют в этом большую роль. Каждый школьный музей — это не просто коллекция экспонатов, а живая история, связывающая поколения», — написал Буяков.
Гимназия носит имя своего выпускника, героя СССР, летчика Василия Луценко. В школьном музее можно увидеть личные вещи ветеранов. Среди экспонатов — фотографии, письма с фронта и наградные листы героев прошлого и современности, отметил председатель гордумы.
В ходе визита Буяков и Барбашин не только осмотрели экспозицию, но и пообщались с учениками. Они также предложили коллективу школы принять участие в конкурсе «Знать, чтобы помнить».
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