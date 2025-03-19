19 марта 2025

В челябинской гимназии чтят память героев Великой Отечественной войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Буяков (справа) отметил важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне
Буяков (справа) отметил важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне Фото:

Председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков совместно с ветераном СВО, депутатом Артемом Барбашиным посетил музей Боевой и Трудовой Славы гимназии №23, посвященный выпускникам-героям школы. В своем telegram-канале Буяков отметил, что подобные экспозиции оживляют историю и связывают поколения.

«Важно сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне и подвигах наших предков, и такие акции играют в этом большую роль. Каждый школьный музей — это не просто коллекция экспонатов, а живая история, связывающая поколения», — написал Буяков.

Гимназия носит имя своего выпускника, героя СССР, летчика Василия Луценко. В школьном музее можно увидеть личные вещи ветеранов. Среди экспонатов — фотографии, письма с фронта и наградные листы героев прошлого и современности, отметил председатель гордумы.

В ходе визита Буяков и Барбашин не только осмотрели экспозицию, но и пообщались с учениками. Они также предложили коллективу школы принять участие в конкурсе «Знать, чтобы помнить».

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Председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков совместно с ветераном СВО, депутатом Артемом Барбашиным посетил музей Боевой и Трудовой Славы гимназии №23, посвященный выпускникам-героям школы. В своем telegram-канале Буяков отметил, что подобные экспозиции оживляют историю и связывают поколения. «Важно сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне и подвигах наших предков, и такие акции играют в этом большую роль. Каждый школьный музей — это не просто коллекция экспонатов, а живая история, связывающая поколения», — написал Буяков. Гимназия носит имя своего выпускника, героя СССР, летчика Василия Луценко. В школьном музее можно увидеть личные вещи ветеранов. Среди экспонатов — фотографии, письма с фронта и наградные листы героев прошлого и современности, отметил председатель гордумы. В ходе визита Буяков и Барбашин не только осмотрели экспозицию, но и пообщались с учениками. Они также предложили коллективу школы принять участие в конкурсе «Знать, чтобы помнить».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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