Украина осуществила атаку на город Энгельс, используя беспилотники разных типов, включая PD-2 и «Лютый», а также дроны кустарной сборки. Об этом сообщают telegram-каналы.
«ВСУ атаковали Энгельс беспилотниками типа PD-2 и „Лютый“, а также неизвестными дронами кустарной сборки, которые запускали из пяти регионов Украины», — пишет telegram-канал Shot. Атака была проведена с территории пяти украинских регионов: Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей.
По информации канала, все дроны были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около пяти килограмм. Все БПЛА передвигались группами по 10-15 единиц, держась на небольшой высоте.
Всего в течение ночи силами ПВО были сбиты 132 беспилотника ВСУ. Распределение В Саратовской области было уничтожено 54 аппарата, в Воронежской — 40, в Белгородской — 22, в Ростовской — девять. Кроме того, по три дрона были сбиты в Курской области и Республике Крым, а один дрон был уничтожен в Липецкой области.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 20 марта Саратов и Энгельс подверглись наиболее масштабной атаке украинских дронов за всю историю. В ходе атаки были серьезно повреждены цивильные объекты, в частности, на территории аэродрома произошел пожар. Пострадали несколько местных жителей.
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