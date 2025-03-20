Штурмовики на СВО попросили пермяков отправить им инструмент и «Сникерс»

Пермяки объявили о сборе помощи для российских бойцов, которые служат в штурмовой и разведротах и находятся в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие находятся у самого края линии боевого соприкосновения и сейчас им необходим строительный инструмент для того, чтобы обустроить блиндажи.
«У нас появились две заявки: рота разведки и штурмовая рота, оба подразделения на самой первой линии. У ребят нет инструмента, только зашли в блиндажи, обустраиваются и воюют одновременно», — обратились волонтеры пермского движения «ПАРМА ZA СВОих» к подписчикам в соцсетях. Пермяки отметили, что необходимо собрать 45 000 рублей для того, чтобы помочь бойцам.
Также военнослужащие попросили волонтеров отправить для них шоколадные батончики «Марс» и «Сникерс», влажные полотенца и салфетки, газировку и нижнее белье (трусы, футболки, носки). Отправка груза на передовую намечена на 20–22 марта.
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