Штурмовики на СВО попросили пермяков отправить им инструмент и «Сникерс»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцам на передовой необходимо обустроить блиндажи
Бойцам на передовой необходимо обустроить блиндажи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермяки объявили о сборе помощи для российских бойцов, которые служат в штурмовой и разведротах и находятся в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие находятся у самого края линии боевого соприкосновения и сейчас им необходим строительный инструмент для того, чтобы обустроить блиндажи.

«У нас появились две заявки: рота разведки и штурмовая рота, оба подразделения на самой первой линии. У ребят нет инструмента, только зашли в блиндажи, обустраиваются и воюют одновременно», — обратились волонтеры пермского движения «ПАРМА ZA СВОих» к подписчикам в соцсетях. Пермяки отметили, что необходимо собрать 45 000 рублей для того, чтобы помочь бойцам.

Также военнослужащие попросили волонтеров отправить для них шоколадные батончики «Марс» и «Сникерс», влажные полотенца и салфетки, газировку и нижнее белье (трусы, футболки, носки). Отправка груза на передовую намечена на 20–22 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяки объявили о сборе помощи для российских бойцов, которые служат в штурмовой и разведротах и находятся в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие находятся у самого края линии боевого соприкосновения и сейчас им необходим строительный инструмент для того, чтобы обустроить блиндажи. «У нас появились две заявки: рота разведки и штурмовая рота, оба подразделения на самой первой линии. У ребят нет инструмента, только зашли в блиндажи, обустраиваются и воюют одновременно», — обратились волонтеры пермского движения «ПАРМА ZA СВОих» к подписчикам в соцсетях. Пермяки отметили, что необходимо собрать 45 000 рублей для того, чтобы помочь бойцам. Также военнослужащие попросили волонтеров отправить для них шоколадные батончики «Марс» и «Сникерс», влажные полотенца и салфетки, газировку и нижнее белье (трусы, футболки, носки). Отправка груза на передовую намечена на 20–22 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...