Пермяков зовут сортировать московские конфеты за зарплату 370 тысяч

Жителей Прикамья приглашают на работу вахтовым методом сортировщиком конфет в Москву. За вахту в 90 смен обещают платить от 370 тысяч рублей.
«Работа в Москве. Требуются сортировщики конфет. Вахта от 15 до 90 смен, работа по 12 часов в смену. Зарплата — от 370 тысяч рублей за 90 смен», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Рассматриваются кандидаты без опыта работы, но преимуществом будет опыт работы упаковщиком или грузчиком на складе. Также действует акция «Приведи друга» и получи до 10 тысяч рублей за каждого. Проживание и питание предоставляется бесплатно.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Прикамья без опыта работы приглашают на вахту разнорабочим на кирпичный завод в Подмосковье за 340 тысяч рублей. Производство находится в Наро-Фоминске.
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