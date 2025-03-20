Пермяков зовут сортировать московские конфеты за зарплату 370 тысяч

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На заводе по производству конфет действует акция «Приведи друга» и получи до 10 тысяч рублей
На заводе по производству конфет действует акция «Приведи друга» и получи до 10 тысяч рублей Фото:

Жителей Прикамья приглашают на работу вахтовым методом сортировщиком конфет в Москву. За вахту в 90 смен обещают платить от 370 тысяч рублей.

«Работа в Москве. Требуются сортировщики конфет. Вахта от 15 до 90 смен, работа по 12 часов в смену. Зарплата — от 370 тысяч рублей за 90 смен», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы, но преимуществом будет опыт работы упаковщиком или грузчиком на складе. Также действует акция «Приведи друга» и получи до 10 тысяч рублей за каждого. Проживание и питание предоставляется бесплатно.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Прикамья без опыта работы приглашают на вахту разнорабочим на кирпичный завод в Подмосковье за 340 тысяч рублей. Производство находится в Наро-Фоминске. 

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Жителей Прикамья приглашают на работу вахтовым методом сортировщиком конфет в Москву. За вахту в 90 смен обещают платить от 370 тысяч рублей. «Работа в Москве. Требуются сортировщики конфет. Вахта от 15 до 90 смен, работа по 12 часов в смену. Зарплата — от 370 тысяч рублей за 90 смен», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, но преимуществом будет опыт работы упаковщиком или грузчиком на складе. Также действует акция «Приведи друга» и получи до 10 тысяч рублей за каждого. Проживание и питание предоставляется бесплатно. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Прикамья без опыта работы приглашают на вахту разнорабочим на кирпичный завод в Подмосковье за 340 тысяч рублей. Производство находится в Наро-Фоминске. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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