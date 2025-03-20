В поселке Санино Ленобласти взорвался частный дом, в результате чего у некоторых жителей повылетали окна. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Огонь уничтожил 25 квадратных метров двухэтажной дачи. Пожар ликвидировали в 3:31», — пишет «Фонтанка». В результате инцидента никто не пострадал. Предварительно, причиной взрыва стал газгольдер, который был недавно заполнен.
Хозяин дома сообщил полиции, что о происшествии ему стало известно от сына, который является заведующим одного из отделений Первого меда. По его словам, дача была приобретена семьей более трех лет назад. Накануне взрыва частная фирма проводила работы по заправке газгольдера, что, вероятно, и привело к трагедии.
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