Трамп захотел добиться мира на Украине к Пасхе

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Администрация Трампа уточнила, что сроки заключение соглашения могут сдвинуться
Администрация Трампа уточнила, что сроки заключение соглашения могут сдвинуться Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп хочет достичь соглашения о прекращении огня к 20 апреля, ко времени празднования Пасхи. Об этом сообщает Bloomberg. 

«Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии к 20 апреля в Пасху, которая в этом году отмечается как в западной, так и в православной церквях», — передает агентство. Там уточнили, что сроки перемирия могут быть пересмотрены из-за значительных различий в позициях обеих сторон.

Ранее специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что в предстоящие месяцы возможна встреча между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Уиткофф также поделился положительными впечатлениями от встречи с Путиным, передает «Национальная служба новостей».

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Президент США Дональд Трамп хочет достичь соглашения о прекращении огня к 20 апреля, ко времени празднования Пасхи. Об этом сообщает Bloomberg.  «Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии к 20 апреля в Пасху, которая в этом году отмечается как в западной, так и в православной церквях», — передает агентство. Там уточнили, что сроки перемирия могут быть пересмотрены из-за значительных различий в позициях обеих сторон. Ранее специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что в предстоящие месяцы возможна встреча между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Уиткофф также поделился положительными впечатлениями от встречи с Путиным, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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