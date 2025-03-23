Трамп захотел добиться мира на Украине к Пасхе

Президент США Дональд Трамп хочет достичь соглашения о прекращении огня к 20 апреля, ко времени празднования Пасхи. Об этом сообщает Bloomberg.
«Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии к 20 апреля в Пасху, которая в этом году отмечается как в западной, так и в православной церквях», — передает агентство. Там уточнили, что сроки перемирия могут быть пересмотрены из-за значительных различий в позициях обеих сторон.
Ранее специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что в предстоящие месяцы возможна встреча между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Уиткофф также поделился положительными впечатлениями от встречи с Путиным, передает «Национальная служба новостей».
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