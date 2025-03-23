Песков пригрозил Макрону после его слов о ядерном зонтике

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Слова Макрона о ядерном зонтике звучат опасно, заявил Песков
Слова Макрона о ядерном зонтике звучат опасно, заявил Песков Фото:

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности обеспечить ядерный зонтик для Европы являются опасными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уверен, что Ес придется сменить риторику, так как к власти придут силы, выступающие за хорошие отношения с Россией. 

«Мы слышим заявление господина Макрона о ядерном зонтике для Европы. Ну что, тоже звучит весьма и весьма опасно, но рано или поздно им придется нежно помахивать хвостиком», — заявил Песков Павлу Зарубину, его комментарий опубликовал журналист в своем telegram-канале. Пресс-секретарь президента уверен, что рано или поздно Европе придется отказаться под подобных заявлений, так как к власти придут тяжеловесы, выступающие за добрососедство с Россией. 

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности обеспечить ядерный зонтик для Европы являются опасными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уверен, что Ес придется сменить риторику, так как к власти придут силы, выступающие за хорошие отношения с Россией.  «Мы слышим заявление господина Макрона о ядерном зонтике для Европы. Ну что, тоже звучит весьма и весьма опасно, но рано или поздно им придется нежно помахивать хвостиком», — заявил Песков Павлу Зарубину, его комментарий опубликовал журналист в своем telegram-канале. Пресс-секретарь президента уверен, что рано или поздно Европе придется отказаться под подобных заявлений, так как к власти придут тяжеловесы, выступающие за добрососедство с Россией. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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