Стало известно время встречи делегаций России и США

Начало встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде запланировано на 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.
«Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде начнется в 10:00 мск», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд во главе с сенатором Григорием Карасиным.
Переговоры между Россией и США охватят ключевые вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине, безопасность судоходства в Черном море и обсуждение возможного прекращения огня. Встреча пройдет в гостинице The Ritz-Carlton.
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