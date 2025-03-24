Стало известно время встречи делегаций России и США

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде начнется в 10:00 мск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская и американская сторона встретятся в 10:00 по московскому времени
Российская и американская сторона встретятся в 10:00 по московскому времени Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Начало встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде запланировано на 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде начнется в 10:00 мск», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд во главе с сенатором Григорием Карасиным.

Переговоры между Россией и США охватят ключевые вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине, безопасность судоходства в Черном море и обсуждение возможного прекращения огня. Встреча пройдет в гостинице The Ritz-Carlton.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начало встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде запланировано на 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС. «Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде начнется в 10:00 мск», — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд во главе с сенатором Григорием Карасиным. Переговоры между Россией и США охватят ключевые вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине, безопасность судоходства в Черном море и обсуждение возможного прекращения огня. Встреча пройдет в гостинице The Ritz-Carlton.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...