Химические компании представили свои цифровые разработки на российском форуме

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Форум собрал профессионалов химической отрасли
Форум собрал профессионалов химической отрасли Фото:

Компании «Уралхим» и «Уралкалий» представили цифровые решения, внедренные на их производствах, в рамках четвертого демодня индустриального центра компетенций «Химия и фармацевтика». На форуме, где собрались представители ведущих предприятий отрасли, а также региональные и федеральные чиновники, обсуждались особенности цифровизации в химической промышленности и фармацевтике, опыт использования искусственного интеллекта и управления данными на производстве.

«Сотрудники „Уралхима“ рассказали о проекте „Система управления инженерными данными“, направленного на повышение экономической эффективности реализации инвестиционных проектов, а также поделились опытом внедрения ИИ-ассистентов, позволяющих автоматизировать работу с информацией и сократить время на выполнение рутинных задач», — сообщили в компании. Также они представили собственную разработку в сфере железнодорожной логистики, которая помогает в автоматизации процессов на подъездных путях, позиционирования и онлайн-телеметрии маневровых локомотивов, распознавания номеров и вагонов в движении.

Представители «Уралкалия» выступили на форуме в режиме видеосвязи прямо с производственной площадки. Они показали горно-геологическую информационную систему, разработанную в компании. Она предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения солей и позволяет максимально безопасно и эффективно управлять всем горнорудным комплексом.

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Компании «Уралхим» и «Уралкалий» представили цифровые решения, внедренные на их производствах, в рамках четвертого демодня индустриального центра компетенций «Химия и фармацевтика». На форуме, где собрались представители ведущих предприятий отрасли, а также региональные и федеральные чиновники, обсуждались особенности цифровизации в химической промышленности и фармацевтике, опыт использования искусственного интеллекта и управления данными на производстве. «Сотрудники „Уралхима“ рассказали о проекте „Система управления инженерными данными“, направленного на повышение экономической эффективности реализации инвестиционных проектов, а также поделились опытом внедрения ИИ-ассистентов, позволяющих автоматизировать работу с информацией и сократить время на выполнение рутинных задач», — сообщили в компании. Также они представили собственную разработку в сфере железнодорожной логистики, которая помогает в автоматизации процессов на подъездных путях, позиционирования и онлайн-телеметрии маневровых локомотивов, распознавания номеров и вагонов в движении. Представители «Уралкалия» выступили на форуме в режиме видеосвязи прямо с производственной площадки. Они показали горно-геологическую информационную систему, разработанную в компании. Она предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения солей и позволяет максимально безопасно и эффективно управлять всем горнорудным комплексом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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