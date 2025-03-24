Совладельца пермского «Промобота» хотят лишить двух млн рублей

В Московской области суд начал рассматривать дело о банкротстве Евгения Плужника, которому принадлежит 8,37% долей в пермской компании «Промобот». Сумма иска — два млн рублей.
«Заявление о признании Плужника несостоятельным поступило от столичного ООО „Системы виртуальной реальности“. Сумма исковых требований составляет 2 млн рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на картотеку арбитражного суда.
В «Промоботе» изданию пояснили, что компания ничем не рискует из-за дела о банкротстве Плужника. Организация продолжает работать в прежнем режиме.
«Промобот» основали в Перми в 2015 году. Компания создала человекоподобного робота ARDJ, которого представили на выставке-форуме «Россия» в Москве. Там он спел заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. А в конце 2024 года анонсировали первый сольный концерт робота.
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