Челябинец вынуждено прекратил поставки антидроновых систем на СВО из-за СИЗО

26 марта 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Челябинцу пришлось остановить волонтерские поставки техники на СВО из-за ареста Фото: Илья Московец © URA.RU Директору компании «Мираж» из Челябинска Сергею Малетину пришлось вынуждено остановить поставки антидроновых систем, детекторов БПЛА и транспорта на СВО из-за нахождения в СИЗО. За почти четыре месяца отсутствия руководителя, в компанию продолжают массово приходить заявки с фронта, сообщил URA.RU представитель организации. «Автотранспортной компании „Мираж“ пришлось остановить волонтерскую помощь СВО из-за ареста их директора в декабре 2024 года. С 2023 года они активно помогали землякам на СВО. Сейчас компании продолжают приходить заявки. Особенно бойцы нуждаются в новых системах РЭБ и детекторах БПЛА. Однако все их просьбы остаются без исполнения пока руководитель находится в СИЗО», — рассказали URA.RU адвокаты Сергея Малетина. Как уточнили собеседники URA.RU, детекторы помогают бойцам заранее обнаружить дроны и включить станцию РЭБ. По отзывам ребят с фронта, технологии показали себя наилучшим образом в борьбе с врагом, уточнил защитник челябинца. Согласно благодарственным грамотам, которые имеются в распоряжении URA.RU, компания передала «за ленточку» мобильные станции РЭБ (прим. четырехканальный подавитель беспилотников), запчасти, автомобиль УАЗ «Патриот» и прицеп для него. «Впервые мобильную систему РЭБ передали, чтобы сохранить технику. Как утверждает мой подзащитный, на март 2024 года это была одна из лучших моделей для подавления вражеских дронов. Комплектующие закупались в разных регионах страны, а сборку и настройку проводили в Уфе», — уточнил адвокат бизнесмена. Как заявил URA.RU защитник Малетина, по этой причине он просил смягчить избранную ему меру пресечения. Он просит дать следственные органы оценку действиям бизнесмена как по части помощи родине до его задержания, так и по будущим отправкам техники на фронт в случае его выхода из-под стражи. «В компании „Мираж“ надеются, что помощь нашей армии будет продолжена и по окончании СВО в победе будет и их небольшой вклад», — заявил URA.RU адвокат. Однако на данный момент Сергей Малетин продолжает оставаться в следственном изоляторе. Ранее URA.RU писало, что Малетина, задержали 3 декабря 2024 года из-за подозрений в незаконных валютных операциях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директору компании «Мираж» из Челябинска Сергею Малетину пришлось вынуждено остановить поставки антидроновых систем, детекторов БПЛА и транспорта на СВО из-за нахождения в СИЗО. За почти четыре месяца отсутствия руководителя, в компанию продолжают массово приходить заявки с фронта, сообщил URA.RU представитель организации. «Автотранспортной компании „Мираж“ пришлось остановить волонтерскую помощь СВО из-за ареста их директора в декабре 2024 года. С 2023 года они активно помогали землякам на СВО. Сейчас компании продолжают приходить заявки. Особенно бойцы нуждаются в новых системах РЭБ и детекторах БПЛА. Однако все их просьбы остаются без исполнения пока руководитель находится в СИЗО», — рассказали URA.RU адвокаты Сергея Малетина. Как уточнили собеседники URA.RU, детекторы помогают бойцам заранее обнаружить дроны и включить станцию РЭБ. По отзывам ребят с фронта, технологии показали себя наилучшим образом в борьбе с врагом, уточнил защитник челябинца. Согласно благодарственным грамотам, которые имеются в распоряжении URA.RU, компания передала «за ленточку» мобильные станции РЭБ (прим. четырехканальный подавитель беспилотников), запчасти, автомобиль УАЗ «Патриот» и прицеп для него. «Впервые мобильную систему РЭБ передали, чтобы сохранить технику. Как утверждает мой подзащитный, на март 2024 года это была одна из лучших моделей для подавления вражеских дронов. Комплектующие закупались в разных регионах страны, а сборку и настройку проводили в Уфе», — уточнил адвокат бизнесмена. Как заявил URA.RU защитник Малетина, по этой причине он просил смягчить избранную ему меру пресечения. Он просит дать следственные органы оценку действиям бизнесмена как по части помощи родине до его задержания, так и по будущим отправкам техники на фронт в случае его выхода из-под стражи. «В компании „Мираж“ надеются, что помощь нашей армии будет продолжена и по окончании СВО в победе будет и их небольшой вклад», — заявил URA.RU адвокат. Однако на данный момент Сергей Малетин продолжает оставаться в следственном изоляторе. Ранее URA.RU писало, что Малетина, задержали 3 декабря 2024 года из-за подозрений в незаконных валютных операциях.