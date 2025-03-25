Екатеринбуржцы платят десятки тысяч ради шоу «запрещенного» певца в Казахстане

Екатеринбуржцев зовут на концерт белорусского певца Макса Коржа, который не может выступить на Урале с 2022 года. Поклонникам предлагают отправиться в автобусный тур в соседний Казахстан, рассказали URA.RU представители фан-сообщества DVIZH.
«Стоимость тура с 3 по 8 сентября на концерт обойдется в 31500 рублей: в поездку будет включен проезд на туристическом автобусе туда и обратно, билет на танцпол и проживание на две ночи в хостеле. Чтобы закрепить место, нужно внести 6000 предоплаты», — поделились организаторы.
Концерт пройдет в Алматы 6 сентября на Центральном стадионе. Планируется, что из Екатеринбурга на шоу отправится один автобус с 50 людьми. «Но, скорее всего, их будет пять — на 250 мест», — уточнили в DVIZH.
Корж должен был выступить 25 июня 2022 года на «Екатеринбург Арене». Но за три недели до концерта певец выпустил трек «Свой дом», в котором осудил спецоперацию на Украине. После этого все концерты исполнителя в России и Беларуси отменили.
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