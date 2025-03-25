25 марта 2025
24 марта 2025

Роспотребнадзор изъял семь тонн сладостей и хлеба в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с микробиологическими показателями обнаружены в 0,2% хлебобулочных и 4,5% кондитерских изделий
Проблемы с микробиологическими показателями обнаружены в 0,2% хлебобулочных и 4,5% кондитерских изделий Фото:

Управление Роспотребнадзора по Петербургу после проверок изъяло более семи тонн кондитерских и хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с несоответствием продукции обязательным требованиям, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности, требований к маркировке, изъято из оборота хлебобулочной продукции и кондитерских изделий, объемом более 7 тонн», пишет пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу на своем сайте. Также были аннулированы декларации о соответствии, выданные с нарушениями.

Проблемы с микробиологическими показателями обнаружены в 0,2% хлебобулочных и 4,5% кондитерских изделий. Управление Роспотребнадзора рекомендует отдавать предпочтение продукции, обогащенной витаминами и минералами, и всегда внимательно изучать маркировку при покупке, обращая внимание на срок годности и условия хранения.

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Управление Роспотребнадзора по Петербургу после проверок изъяло более семи тонн кондитерских и хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с несоответствием продукции обязательным требованиям, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности, требований к маркировке, изъято из оборота хлебобулочной продукции и кондитерских изделий, объемом более 7 тонн», пишет пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу на своем сайте. Также были аннулированы декларации о соответствии, выданные с нарушениями. Проблемы с микробиологическими показателями обнаружены в 0,2% хлебобулочных и 4,5% кондитерских изделий. Управление Роспотребнадзора рекомендует отдавать предпочтение продукции, обогащенной витаминами и минералами, и всегда внимательно изучать маркировку при покупке, обращая внимание на срок годности и условия хранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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