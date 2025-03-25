Роспотребнадзор изъял семь тонн сладостей и хлеба в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Петербургу после проверок изъяло более семи тонн кондитерских и хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с несоответствием продукции обязательным требованиям, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам годности, требований к маркировке, изъято из оборота хлебобулочной продукции и кондитерских изделий, объемом более 7 тонн», пишет пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу на своем сайте. Также были аннулированы декларации о соответствии, выданные с нарушениями.
Проблемы с микробиологическими показателями обнаружены в 0,2% хлебобулочных и 4,5% кондитерских изделий. Управление Роспотребнадзора рекомендует отдавать предпочтение продукции, обогащенной витаминами и минералами, и всегда внимательно изучать маркировку при покупке, обращая внимание на срок годности и условия хранения.
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