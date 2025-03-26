Мэр Соснин рассказал, как Пермь отмывают от грязи

В Перми началась масштабная весенняя уборка улиц. Дорожные службы проводят очистку дорог, тротуаров и городских объектов от снега, грязи и мусора. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.
«Начали масштабную весеннюю уборку. Мы задействуем уличные пылесосы, которые эффективно очищают дороги и тротуары от пыли и мусора. Подрядные организации приступили к помывке дорожных ограждений, знаков и уборке мусора с газонов», — написал Соснин в своем telegram-канале.
Отмечается, что работы уже проведены на Южной дамбе, улицах Куйбышева, Героев Хасана, Чернышевского, Шоссе Космонавтов, Малкова и Мира. В апреле планируется общегородской субботник.
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