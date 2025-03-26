26 марта 2025

В Пермском крае отремонтируют дороги в шести муниципалитетах

На дорог ремонт в шести муниципалитетах Пермского края потратят 698 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Также подрядчику предстоит обновить барьерные ограждения, дорожные знаки и автобусные павильоны
Также подрядчику предстоит обновить барьерные ограждения, дорожные знаки и автобусные павильоны Фото:

В 2025-2026 годах в Пермском крае масштабно обновят дорожную сеть. Объявлен аукцион по поиску подрядчика на ремонт участков в Куединском, Чернушинском, Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Уинском округах. На эти цели выделено 698,3 млн рублей. 

«Исполнителю предстоит заменить покрытие на ключевых трассах, включая участки дорог „Голдыри — Орда — Октябрьский“, „Чернушка — Куеда“ и других. А также обновить барьерные ограждения и дорожные знаки, автобусные павильоны», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Начало работ запланировано на 20 мая 2025 года. Подрядчик должен закончить работы не позднее 31 июля 2026 года.

26 марта URA.RU сообщало, что в Пермском крае стартовала реализация проекта «Светлый край». Согласно нему, к 2027 году планируется установить уличное освещение на всех региональных дорогах в границах населенных пунктов.

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В 2025-2026 годах в Пермском крае масштабно обновят дорожную сеть. Объявлен аукцион по поиску подрядчика на ремонт участков в Куединском, Чернушинском, Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Уинском округах. На эти цели выделено 698,3 млн рублей.  «Исполнителю предстоит заменить покрытие на ключевых трассах, включая участки дорог „Голдыри — Орда — Октябрьский“, „Чернушка — Куеда“ и других. А также обновить барьерные ограждения и дорожные знаки, автобусные павильоны», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Начало работ запланировано на 20 мая 2025 года. Подрядчик должен закончить работы не позднее 31 июля 2026 года. 26 марта URA.RU сообщало, что в Пермском крае стартовала реализация проекта «Светлый край». Согласно нему, к 2027 году планируется установить уличное освещение на всех региональных дорогах в границах населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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