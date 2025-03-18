Киевский режим представляет собой результат переваривания пищи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она таким образом прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что «Украина — это не салат».
«Не соврал на этот раз Зеленский. Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский подчеркивал, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у президента России Владимира Путина. Так он среагировал на диалог между РФ и США по вопросу мирного урегулирования конфликта.
Зеленский также рассказал, что переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль России невозможен. Он добавил, что без Киева этот энергообъект не обойдется.
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