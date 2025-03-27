27 марта 2025

Пермяков признали самыми предприимчивыми в стране

Пермь лидирует среди городов РФ по числу желающих открыть собственный бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свыше половины опрошенных — это руководители и владельцы бизнеса
Свыше половины опрошенных — это руководители и владельцы бизнеса Фото:

Пермь возглавила топ городов-миллионников в России по числу людей, желающих открыть собственный бизнес. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики платформы «Консоль.Про».

«В топ-5 территорий, где предприниматели чаще отмечали высокий интерес местных жителей к открытию собственного дела, вошли Пермь (67%), Уфа (61%), Москва (60%), Омск (55%) и Новосибирск (54%)», — указано в отчете, который передали в редакцию. При этом свыше половины респондентов признались, что не стали бы отговаривать знакомых от запуска бизнеса.

Судя по результатам опроса, каждый третий выбрал торговлю (39%) в качестве сферы, где проще запустить стартап. Каждый пятый — назвал сферу услуг. Рейтинг замыкает образование. Такой ответ выбрали лишь 4% предпринимателей.

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Пермь возглавила топ городов-миллионников в России по числу людей, желающих открыть собственный бизнес. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики платформы «Консоль.Про». «В топ-5 территорий, где предприниматели чаще отмечали высокий интерес местных жителей к открытию собственного дела, вошли Пермь (67%), Уфа (61%), Москва (60%), Омск (55%) и Новосибирск (54%)», — указано в отчете, который передали в редакцию. При этом свыше половины респондентов признались, что не стали бы отговаривать знакомых от запуска бизнеса. Судя по результатам опроса, каждый третий выбрал торговлю (39%) в качестве сферы, где проще запустить стартап. Каждый пятый — назвал сферу услуг. Рейтинг замыкает образование. Такой ответ выбрали лишь 4% предпринимателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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