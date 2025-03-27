Пермяков признали самыми предприимчивыми в стране

Пермь возглавила топ городов-миллионников в России по числу людей, желающих открыть собственный бизнес. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики платформы «Консоль.Про».
«В топ-5 территорий, где предприниматели чаще отмечали высокий интерес местных жителей к открытию собственного дела, вошли Пермь (67%), Уфа (61%), Москва (60%), Омск (55%) и Новосибирск (54%)», — указано в отчете, который передали в редакцию. При этом свыше половины респондентов признались, что не стали бы отговаривать знакомых от запуска бизнеса.
Судя по результатам опроса, каждый третий выбрал торговлю (39%) в качестве сферы, где проще запустить стартап. Каждый пятый — назвал сферу услуг. Рейтинг замыкает образование. Такой ответ выбрали лишь 4% предпринимателей.
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