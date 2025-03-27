Жители Прикамья стали чаще покупать крепкий алкоголь, но при этом отказываются от водки

Розничные продажи алкоголя в Прикамье в прошлом году выросли на 5,5%. В регионе стали чаще покупать крепкие спиртосодержащие напитки, но не водку. Результаты исследования предоставило агентство FinExpertiza.
«В 2024 году продажи в розницу в Пермском крае увеличились. По коньяку, виски, рому, джину и другим крепким напиткам — рост составил 13,9% (3,4 литра на человека в год). В то же время потребление водки осталось практически на прежнем уровне — 6,3 литра на душу населения (рост на 0,9%)», — на данные аналитиков ссылается Business Class.
Самыми популярными позициями у пермяков по-прежнему остаются пиво и сидр. Их продажи увеличились на 6,4% (69 литров на человека в год). Пермяки и раньше были склонны к употреблению спиртного, подчеркивают социологи. При этом большинство населения поддерживает ужесточение норм продажи алкоголя для молодежи.
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