27 марта 2025

Жители Прикамья стали чаще покупать крепкий алкоголь, но при этом отказываются от водки

Розничные продажи алкоголя в Пермском крае за год выросли на 5,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Незначительный рост в Прикамье показали продажи вина, что соответствует общероссийскому тренду
Незначительный рост в Прикамье показали продажи вина, что соответствует общероссийскому тренду Фото:

Розничные продажи алкоголя в Прикамье в прошлом году выросли на 5,5%. В регионе стали чаще покупать крепкие спиртосодержащие напитки, но не водку. Результаты исследования предоставило агентство FinExpertiza.

«В 2024 году продажи в розницу в Пермском крае увеличились. По коньяку, виски, рому, джину и другим крепким напиткам — рост составил 13,9% (3,4 литра на человека в год). В то же время потребление водки осталось практически на прежнем уровне — 6,3 литра на душу населения (рост на 0,9%)», — на данные аналитиков ссылается Business Class.

Самыми популярными позициями у пермяков по-прежнему остаются пиво и сидр. Их продажи увеличились на 6,4% (69 литров на человека в год). Пермяки и раньше были склонны к употреблению спиртного, подчеркивают социологи. При этом большинство населения поддерживает ужесточение норм продажи алкоголя для молодежи.

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Розничные продажи алкоголя в Прикамье в прошлом году выросли на 5,5%. В регионе стали чаще покупать крепкие спиртосодержащие напитки, но не водку. Результаты исследования предоставило агентство FinExpertiza. «В 2024 году продажи в розницу в Пермском крае увеличились. По коньяку, виски, рому, джину и другим крепким напиткам — рост составил 13,9% (3,4 литра на человека в год). В то же время потребление водки осталось практически на прежнем уровне — 6,3 литра на душу населения (рост на 0,9%)», — на данные аналитиков ссылается Business Class. Самыми популярными позициями у пермяков по-прежнему остаются пиво и сидр. Их продажи увеличились на 6,4% (69 литров на человека в год). Пермяки и раньше были склонны к употреблению спиртного, подчеркивают социологи. При этом большинство населения поддерживает ужесточение норм продажи алкоголя для молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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