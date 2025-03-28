28 марта 2025

Около четырех тысяч мигрантов в ХМАО рискуют быть выдворенными из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в ХМАО выявлено на 17% больше незаконных мигрантов, чем годом ранее
В 2024 году в ХМАО выявлено на 17% больше незаконных мигрантов, чем годом ранее Фото:

В России ужесточен контроль в сфере миграции, в связи с этим около четырех тысяч мигрантов поставлено на контроль МВД в ХМАО. Сейчас они не имеют оснований на пребывание в стране, поэтому, если иностранцы, включенные в реестр, не урегулируют свой статус до 30 апреля, то могут быть выдворены из РФ.

«С февраля контроль в сфере миграции ужесточен, в рамках реализации указа президента Российской Федерации № 1126 „О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки“ в реестр контролируемых мигрантов включено четыре тысячи иностранцев, у которых отсутствуют основания пребывания в стране... До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус. По истечении срока будет применен ряд существенных ограничений, вплоть до выдворения», — написано на сайте ГУ МВД России по ХМАО.

В 2024 году выявлено на 17% больше незаконных мигрантов, чем годом ранее. При этом количество выдворенных и депортированных иностранцев увеличилось вдвое — до 1086 человек.

За год зафиксировано 609 преступлений и более 11,5 тысяч правонарушений, совершенных мигрантами. Также установлено 29 фактов организации незаконной миграции. При этом, выросло количество наркопреступлений, взяточничества и подделки документов, связанных с усиленной работой полиции ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) суд отменил брак местного жителя с женщиной из другой страны. Полиция обнаружила, что брак фиктивный: пара поженилась не ради любви, а просто чтобы мигрантка получила разрешение на временное проживание в России.

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В России ужесточен контроль в сфере миграции, в связи с этим около четырех тысяч мигрантов поставлено на контроль МВД в ХМАО. Сейчас они не имеют оснований на пребывание в стране, поэтому, если иностранцы, включенные в реестр, не урегулируют свой статус до 30 апреля, то могут быть выдворены из РФ. «С февраля контроль в сфере миграции ужесточен, в рамках реализации указа президента Российской Федерации № 1126 „О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки“ в реестр контролируемых мигрантов включено четыре тысячи иностранцев, у которых отсутствуют основания пребывания в стране... До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус. По истечении срока будет применен ряд существенных ограничений, вплоть до выдворения», — написано на сайте ГУ МВД России по ХМАО. В 2024 году выявлено на 17% больше незаконных мигрантов, чем годом ранее. При этом количество выдворенных и депортированных иностранцев увеличилось вдвое — до 1086 человек. За год зафиксировано 609 преступлений и более 11,5 тысяч правонарушений, совершенных мигрантами. Также установлено 29 фактов организации незаконной миграции. При этом, выросло количество наркопреступлений, взяточничества и подделки документов, связанных с усиленной работой полиции ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) суд отменил брак местного жителя с женщиной из другой страны. Полиция обнаружила, что брак фиктивный: пара поженилась не ради любви, а просто чтобы мигрантка получила разрешение на временное проживание в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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