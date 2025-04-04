Дочь Трампа позвали в Екатеринбург. Видео

Тысячи сотрудников «Сима-ленда» пригласили Иванку Трамп в компанию
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Сотрудники компании обратились к Иванке Трамп под песню Shaman'a
Сотрудники компании обратились к Иванке Трамп под песню Shaman'a Фото:

Тысячи сотрудников екатеринбургского офиса торговой компании «Сима-ленд» пригласили дочь американского президента Дональда Трампа — Иванку — после того, как она репостнула видео с их корпоратива. Видеообращение опубликовано в telegram-канале «Сима-ленда».

«Из „Сима-ленда“ с любовью!» — гласит подпись к видео. На нем работники станцевали и хором спели песню «Я русский», а затем обратились на английском языке к дочери лидера США: «Иванка, добро пожаловать в „Сима-ленд“. Из России с любовью».

Роликом с корпоратива компании на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) Иванка Трамп поделилась пару дней назад. Пост набрал 364 тысячи просмотров и более четырех тысяч отметок «нравится». В комментариях американцы начали восторгаться красотой девушек и сплоченностью коллектива.

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Тысячи сотрудников екатеринбургского офиса торговой компании «Сима-ленд» пригласили дочь американского президента Дональда Трампа — Иванку — после того, как она репостнула видео с их корпоратива. Видеообращение опубликовано в telegram-канале «Сима-ленда». «Из „Сима-ленда“ с любовью!» — гласит подпись к видео. На нем работники станцевали и хором спели песню «Я русский», а затем обратились на английском языке к дочери лидера США: «Иванка, добро пожаловать в „Сима-ленд“. Из России с любовью». Роликом с корпоратива компании на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) Иванка Трамп поделилась пару дней назад. Пост набрал 364 тысячи просмотров и более четырех тысяч отметок «нравится». В комментариях американцы начали восторгаться красотой девушек и сплоченностью коллектива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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