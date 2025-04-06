В офисе Стармера заявили о провале глобализации из-за Трампа

Мир вступил в новую эру, положив конец эпохе глобализации, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это заявление было сделано на фоне введения президентом США Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин.
«Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру», — передает Times слова представителей офиса Стармера. По данным издания, ожидается, что сам британский премьер официально объявит о конце эпохи глобализации в ближайший понедельник.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере минимум 10% на большинство товаров, импортируемых в США. В дополнение к этому, он указал на введение более высоких ставок для стран, которые демонстрируют наибольший торговый дефицит с Америкой. Эксперты агентства Reuters охарактеризовали эти меры как начало торговой войны с мировым сообществом, пишет 360.ru.
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