В офисе Стармера заявили о провале глобализации из-за Трампа

Офис Стармера заявил о завершении эпохи глобализации из-за политики Трампа
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Офис Кира Стармера заявил, что эпоха глобализации в мире окончена
Офис Кира Стармера заявил, что эпоха глобализации в мире окончена Фото:

Мир вступил в новую эру, положив конец эпохе глобализации, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это заявление было сделано на фоне введения президентом США Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин.

«Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру», — передает Times слова представителей офиса Стармера. По данным издания, ожидается, что сам британский премьер официально объявит о конце эпохи глобализации в ближайший понедельник.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере минимум 10% на большинство товаров, импортируемых в США. В дополнение к этому, он указал на введение более высоких ставок для стран, которые демонстрируют наибольший торговый дефицит с Америкой. Эксперты агентства Reuters охарактеризовали эти меры как начало торговой войны с мировым сообществом, пишет 360.ru.

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Мир вступил в новую эру, положив конец эпохе глобализации, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это заявление было сделано на фоне введения президентом США Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин. «Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру», — передает Times слова представителей офиса Стармера. По данным издания, ожидается, что сам британский премьер официально объявит о конце эпохи глобализации в ближайший понедельник. Ранее президент Штатов Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере минимум 10% на большинство товаров, импортируемых в США. В дополнение к этому, он указал на введение более высоких ставок для стран, которые демонстрируют наибольший торговый дефицит с Америкой. Эксперты агентства Reuters охарактеризовали эти меры как начало торговой войны с мировым сообществом, пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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