Президент России Владимир Путин использовал главу Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева как стратегическую фигуру и «туз в рукаве» в переговорах с США, сообщают иностранные издания. По их данным, Дмитриев стал самым высокоранговым российским чиновником, посетившим США с начала 2022 года.
«Дмитриев — это туз в рукаве Владимира Путина. По сравнению с ним переговорщики Трампа, назначенные или уволенные президентом как бы по прихоти ... , не имеют времени на ознакомление с делом и своими коллегами», — пишет Berliner Zeitung.
Немецкая газета подчеркивает, что американские переговорщики не обладают таким глубоким пониманием темы и знанием оппонентов, в отличие от Дмитриева. Кроме того, глава Фонда прямых инвестиций имеет образование в США и поддерживает старые контакты с командой президента Штатов Дональда Трампа.
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