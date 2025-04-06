BZ: Путин на переговорах ответил США тузом в рукаве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в ходе переговоров с США вытащил туз из рукава
Путин в ходе переговоров с США вытащил туз из рукава Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин использовал главу Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева как стратегическую фигуру и «туз в рукаве» в переговорах с США, сообщают иностранные издания. По их данным, Дмитриев стал самым высокоранговым российским чиновником, посетившим США с начала 2022 года.

«Дмитриев — это туз в рукаве Владимира Путина. По сравнению с ним переговорщики Трампа, назначенные или уволенные президентом как бы по прихоти ... , не имеют времени на ознакомление с делом и своими коллегами», — пишет Berliner Zeitung.

Немецкая газета подчеркивает, что американские переговорщики не обладают таким глубоким пониманием темы и знанием оппонентов, в отличие от Дмитриева. Кроме того, глава Фонда прямых инвестиций имеет образование в США и поддерживает старые контакты с командой президента Штатов Дональда Трампа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин использовал главу Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева как стратегическую фигуру и «туз в рукаве» в переговорах с США, сообщают иностранные издания. По их данным, Дмитриев стал самым высокоранговым российским чиновником, посетившим США с начала 2022 года. «Дмитриев — это туз в рукаве Владимира Путина. По сравнению с ним переговорщики Трампа, назначенные или уволенные президентом как бы по прихоти ... , не имеют времени на ознакомление с делом и своими коллегами», — пишет Berliner Zeitung. Немецкая газета подчеркивает, что американские переговорщики не обладают таким глубоким пониманием темы и знанием оппонентов, в отличие от Дмитриева. Кроме того, глава Фонда прямых инвестиций имеет образование в США и поддерживает старые контакты с командой президента Штатов Дональда Трампа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...