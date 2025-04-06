Башкирская группа Ay Yola объяснила, как ей удалось сместить Леди Гагу из топов

Башкирская группа Ay Yola рассказала, что их успех в чартах и возможность обойти певицу в них Леди Гагу связаны с уникальным сочетанием элементов в их песне. Музыканты уверены, что их композиция просто нашла отклик у слушателей.
«Музыканты говорят, попали в чарты, потому что в песне совпало все», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что основой для создания группы послужило желание написать гимн Уфы, что привело к смешению курая (башкирский музыкальный инструмент), горлового пения и электросаунда.
Текст на башкирском языке был написан по мотивам эпоса «Урал-батыр». Продюсер Руслан Север отметил, что их песня отражает символику женственности и мужественности. После достижения популярности группа столкнулась с увеличением рабочих задач и нехваткой сна, продолжая создавать новый материал и поддерживать российских военных, жертвуя на СВО, передали в telegram-канале.
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