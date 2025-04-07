На карте Челябинска, по данным на март 2025 года, работают порядка 155 баров и гастробаров разного формата. А барменов, согласно рекрутинговым сервисам, массово ищут не только специализированные заведения, но и рестораны с авторскими позициями. Каково оказаться по ту сторону барной стойки, и что самое сложное в приготовлении коктейлей, — корреспондент URA.RU проверила на себе.
Попадая в зону приготовления напитков, первым делом отправляют мыть руки. И это оказалось самой легкой задачей за вечер. «Руки моем очень тщательно, потому что мы трогаем продукты. И то не руками, но в любом случае это необходимо», — объясняют бармены «Другой бар | Есенин», где и согласились на эксперимент.
После начинается та самая «магия», которая обычно завораживает клиентов. И если опытный бармен ловко и быстро смешивает напиток, то я ощущала себя как слон в посудной лавке.
«Научиться может каждый», — подбадривала меня бармен Екатерина.
Лед, который в момент приготовления охлаждает бокал, убирают перед подачей
Приготовление всех коктейлей начинается с охлаждения посуды — бокал, где в финале окажется напиток, полностью заполняется льдом и ждет своего часа. Далее, в зависимости от способа смешивания, льдом наполняется шейкер или смесительный стакан.
В основе каждого коктейля — безалкогольные кордиалы. Сейчас на рынке общепита существует два вида такой «базы»: на основе концентрированных ароматизаторов и на натуральных ингредиентах. Здесь кордиалы бармены готовят самостоятельно, поэтому при сборке коктейля каждую бутылку с таким сиропом приходится предварительно взбалтывать, поднимая микрочастички фруктов, ягод или трав.
Внутри джигерра находятся мерные деления, которые точно определяют количество мл
Поэтапно сборка коктейля под руководством специалиста выглядит легко, однако не все так однозначно. Как минимум пару раз я случайно пыталась налить меньше миллилитров, чем необходимо по технологической карте. Моя «попытка сэкономить» пару шотов кордиала была замечена Екатериной и провалилась — добавили недостающее количество в стакан.
Взбалтывать или, как говорят, «шейкерить» напиток необходимо по определенной траектории, правда, открывать шейкер самостоятельно я так и не научилась. В бокал напиток попадает через стрейнер, барменское ситечко. Впервые я потратила около десяти минут, чтобы понять, как правильно его держать. Вариант фильтрации через два вида сита — дабл стрейн — пригодился при очистке коктейля от мелких частичек ингредиентов.
Шейкерят далеко не все напитки, часть смешивают барменской ложкой. И опять все не так просто: руки при приготовлении остаются неподвижными, а вращение ложки происходит исключительно за счет пальцев. В коктейлях с авторской подачей еще и «коптят» посуду. Например, в одном из напитков шиповник нужно было опалить из горелки и накрыть бокалом. Пока основные ингредиенты смешивались в шейкере, стакан наполнялся дымом на глазах у гостей.
Шиповник, который был опаливали горелкой, в финале используется как украшение
Другой нюанс в работе бармена — умение одновременно готовить коктейль и развлекать гостя. Каждый напиток клиенту подают, рассказывая его историю, способ создания или принцип сочетания ингредиентов. Честно говоря, концентрироваться на приготовлении и быть вовлеченной в диалог для меня кажется нереальным. Но, как говорят ребята, когда навык доведен до автоматизма, в этом нет ничего сложного.
После такого опыта стало интересно, а реально ли каждому желающему стать барменом. Согласно вакансиям на сайте HH.ру, в Челябинске на 8 апреля открыто более 50 вакансий. Зарплаты начинаются от 35-55 тысяч рублей в месяц, плюс процент от выручки для соискателей без опыта. По итогам 2024 года, средняя зарплата жителей Челябинска достигла 85 тысяч рублей.
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На карте Челябинска, по данным на март 2025 года, работают порядка 155 баров и гастробаров разного формата. А барменов, согласно рекрутинговым сервисам, массово ищут не только специализированные заведения, но и рестораны с авторскими позициями. Каково оказаться по ту сторону барной стойки, и что самое сложное в приготовлении коктейлей, — корреспондент URA.RU проверила на себе. Попадая в зону приготовления напитков, первым делом отправляют мыть руки. И это оказалось самой легкой задачей за вечер. «Руки моем очень тщательно, потому что мы трогаем продукты. И то не руками, но в любом случае это необходимо», — объясняют бармены «Другой бар | Есенин», где и согласились на эксперимент. После начинается та самая «магия», которая обычно завораживает клиентов. И если опытный бармен ловко и быстро смешивает напиток, то я ощущала себя как слон в посудной лавке. Приготовление всех коктейлей начинается с охлаждения посуды — бокал, где в финале окажется напиток, полностью заполняется льдом и ждет своего часа. Далее, в зависимости от способа смешивания, льдом наполняется шейкер или смесительный стакан. В основе каждого коктейля — безалкогольные кордиалы. Сейчас на рынке общепита существует два вида такой «базы»: на основе концентрированных ароматизаторов и на натуральных ингредиентах. Здесь кордиалы бармены готовят самостоятельно, поэтому при сборке коктейля каждую бутылку с таким сиропом приходится предварительно взбалтывать, поднимая микрочастички фруктов, ягод или трав. Поэтапно сборка коктейля под руководством специалиста выглядит легко, однако не все так однозначно. Как минимум пару раз я случайно пыталась налить меньше миллилитров, чем необходимо по технологической карте. Моя «попытка сэкономить» пару шотов кордиала была замечена Екатериной и провалилась — добавили недостающее количество в стакан. Взбалтывать или, как говорят, «шейкерить» напиток необходимо по определенной траектории, правда, открывать шейкер самостоятельно я так и не научилась. В бокал напиток попадает через стрейнер, барменское ситечко. Впервые я потратила около десяти минут, чтобы понять, как правильно его держать. Вариант фильтрации через два вида сита — дабл стрейн — пригодился при очистке коктейля от мелких частичек ингредиентов. Шейкерят далеко не все напитки, часть смешивают барменской ложкой. И опять все не так просто: руки при приготовлении остаются неподвижными, а вращение ложки происходит исключительно за счет пальцев. В коктейлях с авторской подачей еще и «коптят» посуду. Например, в одном из напитков шиповник нужно было опалить из горелки и накрыть бокалом. Пока основные ингредиенты смешивались в шейкере, стакан наполнялся дымом на глазах у гостей. Другой нюанс в работе бармена — умение одновременно готовить коктейль и развлекать гостя. Каждый напиток клиенту подают, рассказывая его историю, способ создания или принцип сочетания ингредиентов. Честно говоря, концентрироваться на приготовлении и быть вовлеченной в диалог для меня кажется нереальным. Но, как говорят ребята, когда навык доведен до автоматизма, в этом нет ничего сложного. После такого опыта стало интересно, а реально ли каждому желающему стать барменом. Согласно вакансиям на сайте HH.ру, в Челябинске на 8 апреля открыто более 50 вакансий. Зарплаты начинаются от 35-55 тысяч рублей в месяц, плюс процент от выручки для соискателей без опыта. По итогам 2024 года, средняя зарплата жителей Челябинска достигла 85 тысяч рублей.