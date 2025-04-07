По ту сторону барной стойки: выясняем, из чего челябинцам готовят коктейли. Фото, видео

В Челябинске заведения общепита массово ищут барменов

08 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В 50 заведениях Челябинска в апреле 2025 года открыта вакансия бармена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На карте Челябинска, по данным на март 2025 года, работают порядка 155 баров и гастробаров разного формата. А барменов, согласно рекрутинговым сервисам, массово ищут не только специализированные заведения, но и рестораны с авторскими позициями. Каково оказаться по ту сторону барной стойки, и что самое сложное в приготовлении коктейлей, — корреспондент URA.RU проверила на себе. Попадая в зону приготовления напитков, первым делом отправляют мыть руки. И это оказалось самой легкой задачей за вечер. «Руки моем очень тщательно, потому что мы трогаем продукты. И то не руками, но в любом случае это необходимо», — объясняют бармены «Другой бар | Есенин», где и согласились на эксперимент. После начинается та самая «магия», которая обычно завораживает клиентов. И если опытный бармен ловко и быстро смешивает напиток, то я ощущала себя как слон в посудной лавке. «Научиться может каждый», — подбадривала меня бармен Екатерина. Лед, который в момент приготовления охлаждает бокал, убирают перед подачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приготовление всех коктейлей начинается с охлаждения посуды — бокал, где в финале окажется напиток, полностью заполняется льдом и ждет своего часа. Далее, в зависимости от способа смешивания, льдом наполняется шейкер или смесительный стакан. В основе каждого коктейля — безалкогольные кордиалы. Сейчас на рынке общепита существует два вида такой «базы»: на основе концентрированных ароматизаторов и на натуральных ингредиентах. Здесь кордиалы бармены готовят самостоятельно, поэтому при сборке коктейля каждую бутылку с таким сиропом приходится предварительно взбалтывать, поднимая микрочастички фруктов, ягод или трав. Внутри джигерра находятся мерные деления, которые точно определяют количество мл Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поэтапно сборка коктейля под руководством специалиста выглядит легко, однако не все так однозначно. Как минимум пару раз я случайно пыталась налить меньше миллилитров, чем необходимо по технологической карте. Моя «попытка сэкономить» пару шотов кордиала была замечена Екатериной и провалилась — добавили недостающее количество в стакан. Взбалтывать или, как говорят, «шейкерить» напиток необходимо по определенной траектории, правда, открывать шейкер самостоятельно я так и не научилась. В бокал напиток попадает через стрейнер, барменское ситечко. Впервые я потратила около десяти минут, чтобы понять, как правильно его держать. Вариант фильтрации через два вида сита — дабл стрейн — пригодился при очистке коктейля от мелких частичек ингредиентов. Шейкерят далеко не все напитки, часть смешивают барменской ложкой. И опять все не так просто: руки при приготовлении остаются неподвижными, а вращение ложки происходит исключительно за счет пальцев. В коктейлях с авторской подачей еще и «коптят» посуду. Например, в одном из напитков шиповник нужно было опалить из горелки и накрыть бокалом. Пока основные ингредиенты смешивались в шейкере, стакан наполнялся дымом на глазах у гостей. Шиповник, который был опаливали горелкой, в финале используется как украшение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Другой нюанс в работе бармена — умение одновременно готовить коктейль и развлекать гостя. Каждый напиток клиенту подают, рассказывая его историю, способ создания или принцип сочетания ингредиентов. Честно говоря, концентрироваться на приготовлении и быть вовлеченной в диалог для меня кажется нереальным. Но, как говорят ребята, когда навык доведен до автоматизма, в этом нет ничего сложного. После такого опыта стало интересно, а реально ли каждому желающему стать барменом. Согласно вакансиям на сайте HH.ру, в Челябинске на 8 апреля открыто более 50 вакансий. Зарплаты начинаются от 35-55 тысяч рублей в месяц, плюс процент от выручки для соискателей без опыта. По итогам 2024 года, средняя зарплата жителей Челябинска достигла 85 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На карте Челябинска, по данным на март 2025 года, работают порядка 155 баров и гастробаров разного формата. А барменов, согласно рекрутинговым сервисам, массово ищут не только специализированные заведения, но и рестораны с авторскими позициями. Каково оказаться по ту сторону барной стойки, и что самое сложное в приготовлении коктейлей, — корреспондент URA.RU проверила на себе. Попадая в зону приготовления напитков, первым делом отправляют мыть руки. И это оказалось самой легкой задачей за вечер. «Руки моем очень тщательно, потому что мы трогаем продукты. И то не руками, но в любом случае это необходимо», — объясняют бармены «Другой бар | Есенин», где и согласились на эксперимент. После начинается та самая «магия», которая обычно завораживает клиентов. И если опытный бармен ловко и быстро смешивает напиток, то я ощущала себя как слон в посудной лавке. Приготовление всех коктейлей начинается с охлаждения посуды — бокал, где в финале окажется напиток, полностью заполняется льдом и ждет своего часа. Далее, в зависимости от способа смешивания, льдом наполняется шейкер или смесительный стакан. В основе каждого коктейля — безалкогольные кордиалы. Сейчас на рынке общепита существует два вида такой «базы»: на основе концентрированных ароматизаторов и на натуральных ингредиентах. Здесь кордиалы бармены готовят самостоятельно, поэтому при сборке коктейля каждую бутылку с таким сиропом приходится предварительно взбалтывать, поднимая микрочастички фруктов, ягод или трав. Поэтапно сборка коктейля под руководством специалиста выглядит легко, однако не все так однозначно. Как минимум пару раз я случайно пыталась налить меньше миллилитров, чем необходимо по технологической карте. Моя «попытка сэкономить» пару шотов кордиала была замечена Екатериной и провалилась — добавили недостающее количество в стакан. Взбалтывать или, как говорят, «шейкерить» напиток необходимо по определенной траектории, правда, открывать шейкер самостоятельно я так и не научилась. В бокал напиток попадает через стрейнер, барменское ситечко. Впервые я потратила около десяти минут, чтобы понять, как правильно его держать. Вариант фильтрации через два вида сита — дабл стрейн — пригодился при очистке коктейля от мелких частичек ингредиентов. Шейкерят далеко не все напитки, часть смешивают барменской ложкой. И опять все не так просто: руки при приготовлении остаются неподвижными, а вращение ложки происходит исключительно за счет пальцев. В коктейлях с авторской подачей еще и «коптят» посуду. Например, в одном из напитков шиповник нужно было опалить из горелки и накрыть бокалом. Пока основные ингредиенты смешивались в шейкере, стакан наполнялся дымом на глазах у гостей. Другой нюанс в работе бармена — умение одновременно готовить коктейль и развлекать гостя. Каждый напиток клиенту подают, рассказывая его историю, способ создания или принцип сочетания ингредиентов. Честно говоря, концентрироваться на приготовлении и быть вовлеченной в диалог для меня кажется нереальным. Но, как говорят ребята, когда навык доведен до автоматизма, в этом нет ничего сложного. После такого опыта стало интересно, а реально ли каждому желающему стать барменом. Согласно вакансиям на сайте HH.ру, в Челябинске на 8 апреля открыто более 50 вакансий. Зарплаты начинаются от 35-55 тысяч рублей в месяц, плюс процент от выручки для соискателей без опыта. По итогам 2024 года, средняя зарплата жителей Челябинска достигла 85 тысяч рублей.