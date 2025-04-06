Петербургский суд дал десять лет колонии матери, убившей новорожденную дочь

Невский суд Петербурга назначил десять лет колонии матери, убившей четырехмесячную дочь. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил Дарье Гуковой наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Кроме того, на нее был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей и обязанность возместить государству процессуальные издержки, включая оплату услуг адвоката, на сумму 17 808 рублей.
С 15 июня по второе июля 2024 года в квартире на улице Антонова-Овсеенко 30-летняя Дарья Гукова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своей новорожденной дочери несколько ударов ладонью по голове, после чего бросила ребенка на кровать. От полученной тупой травмы головы младенец скончался на месте происшествия. Суд признал Гукову виновной в причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за ребенком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.