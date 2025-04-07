07 апреля 2025

«Улетаю на другую планету»: раскрыто последнее напутствие Паши Техника

Шоумен Барецкий: за две недели до смерти Паша Техник просил завершить его миссию
© Служба новостей «URA.RU»
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За две недели до смерти Паша Техник в шутку сказал, что улетает на другую планету
За две недели до смерти Паша Техник в шутку сказал, что улетает на другую планету Фото:

На последнем публичном мероприятии рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) в шутку заявил о своем уходе на другую планету и попросил закончить его миссию на этой планете. Об этом сообщил его знакомый, шоумен Стас Барецкий.

«Он в шутку сказал, что, мол, я улетаю на другую планету, а ты исполни до конца мою миссию», — сказал Стас Барецкий в интервью NEWS.ru. Отмечается, что это произошло на баскетбольном матче Easy Basket 21 марта. По словам шоумена, мозги рэпера были повреждены из-за наркотиков.

Паша Техник скончался в таиландской больнице 4 апреля после нескольких дней, проведенных в коме. Сообщалось, что причиной его смерти стала легочная пневмония.

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На последнем публичном мероприятии рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) в шутку заявил о своем уходе на другую планету и попросил закончить его миссию на этой планете. Об этом сообщил его знакомый, шоумен Стас Барецкий. «Он в шутку сказал, что, мол, я улетаю на другую планету, а ты исполни до конца мою миссию», — сказал Стас Барецкий в интервью NEWS.ru. Отмечается, что это произошло на баскетбольном матче Easy Basket 21 марта. По словам шоумена, мозги рэпера были повреждены из-за наркотиков. Паша Техник скончался в таиландской больнице 4 апреля после нескольких дней, проведенных в коме. Сообщалось, что причиной его смерти стала легочная пневмония.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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