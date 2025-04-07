«Улетаю на другую планету»: раскрыто последнее напутствие Паши Техника

На последнем публичном мероприятии рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) в шутку заявил о своем уходе на другую планету и попросил закончить его миссию на этой планете. Об этом сообщил его знакомый, шоумен Стас Барецкий.
«Он в шутку сказал, что, мол, я улетаю на другую планету, а ты исполни до конца мою миссию», — сказал Стас Барецкий в интервью NEWS.ru. Отмечается, что это произошло на баскетбольном матче Easy Basket 21 марта. По словам шоумена, мозги рэпера были повреждены из-за наркотиков.
Паша Техник скончался в таиландской больнице 4 апреля после нескольких дней, проведенных в коме. Сообщалось, что причиной его смерти стала легочная пневмония.
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