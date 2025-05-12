ВСУ стали больше посылать иностранных наемников в ДНР

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ВСУ пытаются закрыть наемниками потери в ДНР, заявил Водолацкий
ВСУ пытаются закрыть наемниками потери в ДНР, заявил Водолацкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ стали чаще направлять иностранных наемников и обученные за рубежом подразделения в ДНР, чтобы минимизировать потери на стратегически важных направлениях. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«[ВСУ] пытаются локализовать те крупные потери, которые являются политически и географически очень важными. Поэтому под Красноармейск, Красный Лиман, Славянск, Краматорск больше посылают те подразделения, которые проходят обучение во Франции, в Англии, в Чехии, они сегодня пребывают на линии боевых столкновений», — отметил Водолацкий, заявив, что Киев активизировал переброску иностранных наемников именно в зону Донецкой Народной Республики. Его слова передает ТАСС.

Водолацкий также добавил, что украинское военное командование предпринимает попытки атаковать на купянском направлении в Харьковской области. По мнению депутата, такие действия ВСУ связаны с желанием показать Западу способность к наступательным действиям и сохранить систему управления вооруженными силами Украины.

В начале мая стало известно, что Киев сосредоточил значительное число иностранных наемников в районе линии фронта на южнодонецком направлении. Уточнялось, что в рядах противника пресутсвуют наемники из Италии, Колумбии, Чили и Литвы.

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ВСУ стали чаще направлять иностранных наемников и обученные за рубежом подразделения в ДНР, чтобы минимизировать потери на стратегически важных направлениях. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «[ВСУ] пытаются локализовать те крупные потери, которые являются политически и географически очень важными. Поэтому под Красноармейск, Красный Лиман, Славянск, Краматорск больше посылают те подразделения, которые проходят обучение во Франции, в Англии, в Чехии, они сегодня пребывают на линии боевых столкновений», — отметил Водолацкий, заявив, что Киев активизировал переброску иностранных наемников именно в зону Донецкой Народной Республики. Его слова передает ТАСС. Водолацкий также добавил, что украинское военное командование предпринимает попытки атаковать на купянском направлении в Харьковской области. По мнению депутата, такие действия ВСУ связаны с желанием показать Западу способность к наступательным действиям и сохранить систему управления вооруженными силами Украины. В начале мая стало известно, что Киев сосредоточил значительное число иностранных наемников в районе линии фронта на южнодонецком направлении. Уточнялось, что в рядах противника пресутсвуют наемники из Италии, Колумбии, Чили и Литвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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