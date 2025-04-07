ЛДПР в Челябинской области помогла участнику СВО получить положенную выплату

Военнослужащий из Челябинской области получил муниципальную выплату благодаря помощи ЛДПР. Об этом рассказал URA.RU лидер челябинских либерал-демократов, депутат областного заксобрания Виталий Пашин.
По словам политика, к нему обратился 37-летний житель Алексей М., который в прошлом году подписал с Минобороны РФ контракт и отправился в зону проведения военной спецоперации. «Однако, из-за истекшего срока временной прописки, боец не смог получить положенную выплату и обратился ко мне за помощью. Я, в свою очередь, направил соответствующее обращение в региональное министерство социальных отношений», — пояснил парламентарий.
Теоретически решить вопрос с продлением регистрации без Алексея, который сейчас на передовой, невозможно. Однако власти пошли навстречу, и ходатайство было удовлетворено.
«В ведомстве оперативно рассмотрели мое обращение. Выяснилось, что единовременная выплата в рамках реализации федеральной меры поддержки была бойцу перечислена в ноябре прошлого года. Вместе с тем, рассмотрев мой запрос, Алексею произвели единовременную муниципальную выплату. Средства уже поступили на его лицевой счет», — отметил Пашин.
Виталий Пашин подчеркнул: он намерен и впредь подключаться к проблемам, возникающим у участников СВО и членов их семей. «Поддержка наших бойцов и их близких — приоритет в работе ЛДПР. В решении этой задачи ежедневно участвуют и лидер нашей партии Леонид Эдуардович Слуцкий, и каждый из нас, партийных депутатов», — подытожил он.
Случай с бойцом СВО из Челябинской области — наглядный пример межведомственных нестыковок, прокомментировал ситуацию руководитель Ассоциации ветеранов СВО Курганской области, депутат Курганской гордумы Илья Пономарев.
«При этом челябинские депутаты ЛДПР всегда стоят за ветеранов СВО горой. Другим политическим силам страны нужно брать с них пример», — заключил эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!