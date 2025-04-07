На Челябинск обрушатся грозы с градом

В Челябинской области 9 апреля возможны грозы с градом, а воздух прогреется до 22 градусов тепла. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В ближайшие сутки регион будет располагаться в зоне теплого сектора на периферии ложбины северного циклона, господствующего над Европейской территорией России. В области пройдут дожди, днем местами с грозами, а волна тепла обеспечит более значительный дневной прогрев», — уточнили метеорологи.
В целом в предстоящие сутки в Челябинске и области ожидается облачная погода с прояснениями, туманы, грозы с градом. Ночной ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду ночью и до 16 метров в секунду днем. По ночам 2-7 градусов тепла, днем до 22 выше нуля.
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