07 апреля 2025

На Челябинск обрушатся грозы с градом

© Служба новостей «URA.RU»
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В регион приходит циклон
В регион приходит циклон Фото:

В Челябинской области 9 апреля возможны грозы с градом, а воздух прогреется до 22 градусов тепла. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайшие сутки регион будет располагаться в зоне теплого сектора на периферии ложбины северного циклона, господствующего над Европейской территорией России. В области пройдут дожди, днем местами с грозами, а волна тепла обеспечит более значительный дневной прогрев», — уточнили метеорологи.

В целом в предстоящие сутки в Челябинске и области ожидается облачная погода с прояснениями, туманы, грозы с градом. Ночной ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду ночью и до 16 метров в секунду днем. По ночам 2-7 градусов тепла, днем до 22 выше нуля.

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В Челябинской области 9 апреля возможны грозы с градом, а воздух прогреется до 22 градусов тепла. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ближайшие сутки регион будет располагаться в зоне теплого сектора на периферии ложбины северного циклона, господствующего над Европейской территорией России. В области пройдут дожди, днем местами с грозами, а волна тепла обеспечит более значительный дневной прогрев», — уточнили метеорологи. В целом в предстоящие сутки в Челябинске и области ожидается облачная погода с прояснениями, туманы, грозы с градом. Ночной ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду ночью и до 16 метров в секунду днем. По ночам 2-7 градусов тепла, днем до 22 выше нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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