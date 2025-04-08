Двоих свердловчан исключили из списка террористов

Двоих жителей Свердловской области 8 апреля исключили из списка террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга.
Перечень физических лиц, исключенных из списка, пополнили 71-летний Владимир Коваленко (родом из Свердловска) и 66-летняя Галина Арчагова (родом из Североуральска). Первого признали экстремистом в декабре 2017 года, а вторую — в ноябре 2024-го.
Ранее URA.RU сообщало о 20-летнем уроженце Нижнего Тагила Даниле Брицове, который оказался в перечне террористов и экстремистов. После начала спецоперации на Украине молодой человек поддерживал неорганизованные протесты, а также участвовал в акциях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).
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