Двоих свердловчан исключили из списка террористов

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Перечень физлиц, исключенных из списка экстремистов, обновили 8 апреля (архивное фото)
Перечень физлиц, исключенных из списка экстремистов, обновили 8 апреля (архивное фото) Фото:

Двоих жителей Свердловской области 8 апреля исключили из списка террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга.

Перечень физических лиц, исключенных из списка, пополнили 71-летний Владимир Коваленко (родом из Свердловска) и 66-летняя Галина Арчагова (родом из Североуральска). Первого признали экстремистом в декабре 2017 года, а вторую — в ноябре 2024-го.

Ранее URA.RU сообщало о 20-летнем уроженце Нижнего Тагила Даниле Брицове, который оказался в перечне террористов и экстремистов. После начала спецоперации на Украине молодой человек поддерживал неорганизованные протесты, а также участвовал в акциях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

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Двоих жителей Свердловской области 8 апреля исключили из списка террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга. Перечень физических лиц, исключенных из списка, пополнили 71-летний Владимир Коваленко (родом из Свердловска) и 66-летняя Галина Арчагова (родом из Североуральска). Первого признали экстремистом в декабре 2017 года, а вторую — в ноябре 2024-го. Ранее URA.RU сообщало о 20-летнем уроженце Нижнего Тагила Даниле Брицове, который оказался в перечне террористов и экстремистов. После начала спецоперации на Украине молодой человек поддерживал неорганизованные протесты, а также участвовал в акциях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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