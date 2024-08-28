Молодой свердловчанин попал в список террористов и экстремистов. Фото

29 августа 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Молодой человек проживает за границей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Росфинмониторинг внес в список в лиц, причастных к терроризму и экстремизму, 20-летнего уроженца Нижнего Тагила Данила Брицова. Это следует из данных на официальном сайте ведомства. «Включенные в перечень террористов и экстремистов — Брицов Данил Сергеевич, 16 января 2004 года рождения, город Нижний Тагил», — следует из реестра. На данный момент он находится за границей. Судя по публикациям из соцсетей Брицова, он успел пожить в Екатеринбурге, где после начала спецоперации на Украине, поддерживал неорганизованные протесты. Через некоторое время он перебрался в Нидерланды. Там он участвовал в акциях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и выступал против СВО. Сейчас молодой человек проживает в Германии. Ранее реестр террористов и экстремистов пополнил свердловский священник Эдуард Чаров. В апреле 2023 года его задерживали по подозрению в дискредитации армии. Он заявлял, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. При этом священник пытался обжаловать решение суда, в котором ему выставили обвинения, но сделать он этого не смог. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников. Фото: соцсети Данила Брицова Фото: соцсети Данила Брицова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росфинмониторинг внес в список в лиц, причастных к терроризму и экстремизму, 20-летнего уроженца Нижнего Тагила Данила Брицова. Это следует из данных на официальном сайте ведомства. «Включенные в перечень террористов и экстремистов — Брицов Данил Сергеевич, 16 января 2004 года рождения, город Нижний Тагил», — следует из реестра. На данный момент он находится за границей. Судя по публикациям из соцсетей Брицова, он успел пожить в Екатеринбурге, где после начала спецоперации на Украине, поддерживал неорганизованные протесты. Через некоторое время он перебрался в Нидерланды. Там он участвовал в акциях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и выступал против СВО. Сейчас молодой человек проживает в Германии. Ранее реестр террористов и экстремистов пополнил свердловский священник Эдуард Чаров. В апреле 2023 года его задерживали по подозрению в дискредитации армии. Он заявлял, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. При этом священник пытался обжаловать решение суда, в котором ему выставили обвинения, но сделать он этого не смог. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.