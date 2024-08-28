28 августа 2024

Молодой свердловчанин попал в список террористов и экстремистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт ретро. Пермь, чемоданы, багаж, сумки, ссср, молодой человек, переезд, мужчина, поездка, туризм, руки
Молодой человек проживает за границей Фото:

Росфинмониторинг внес в список в лиц, причастных к терроризму и экстремизму, 20-летнего уроженца Нижнего Тагила Данила Брицова. Это следует из данных на официальном сайте ведомства.

«Включенные в перечень террористов и экстремистов — Брицов Данил Сергеевич, 16 января 2004 года рождения, город Нижний Тагил», — следует из реестра. На данный момент он находится за границей.

Судя по публикациям из соцсетей Брицова, он успел пожить в Екатеринбурге, где после начала спецоперации на Украине, поддерживал неорганизованные протесты. Через некоторое время он перебрался в Нидерланды. Там он участвовал в акциях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и выступал против СВО. Сейчас молодой человек проживает в Германии.

Ранее реестр террористов и экстремистов пополнил свердловский священник Эдуард Чаров. В апреле 2023 года его задерживали по подозрению в дискредитации армии. Он заявлял, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. При этом священник пытался обжаловать решение суда, в котором ему выставили обвинения, но сделать он этого не смог. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг внес в список в лиц, причастных к терроризму и экстремизму, 20-летнего уроженца Нижнего Тагила Данила Брицова. Это следует из данных на официальном сайте ведомства. «Включенные в перечень террористов и экстремистов — Брицов Данил Сергеевич, 16 января 2004 года рождения, город Нижний Тагил», — следует из реестра. На данный момент он находится за границей. Судя по публикациям из соцсетей Брицова, он успел пожить в Екатеринбурге, где после начала спецоперации на Украине, поддерживал неорганизованные протесты. Через некоторое время он перебрался в Нидерланды. Там он участвовал в акциях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и выступал против СВО. Сейчас молодой человек проживает в Германии. Ранее реестр террористов и экстремистов пополнил свердловский священник Эдуард Чаров. В апреле 2023 года его задерживали по подозрению в дискредитации армии. Он заявлял, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. При этом священник пытался обжаловать решение суда, в котором ему выставили обвинения, но сделать он этого не смог. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...