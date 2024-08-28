Росфинмониторинг внес в список в лиц, причастных к терроризму и экстремизму, 20-летнего уроженца Нижнего Тагила Данила Брицова. Это следует из данных на официальном сайте ведомства.
«Включенные в перечень террористов и экстремистов — Брицов Данил Сергеевич, 16 января 2004 года рождения, город Нижний Тагил», — следует из реестра. На данный момент он находится за границей.
Судя по публикациям из соцсетей Брицова, он успел пожить в Екатеринбурге, где после начала спецоперации на Украине, поддерживал неорганизованные протесты. Через некоторое время он перебрался в Нидерланды. Там он участвовал в акциях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и выступал против СВО. Сейчас молодой человек проживает в Германии.
Ранее реестр террористов и экстремистов пополнил свердловский священник Эдуард Чаров. В апреле 2023 года его задерживали по подозрению в дискредитации армии. Он заявлял, что не отказывается от своих слов, которые легли в основу обвинения. При этом священник пытался обжаловать решение суда, в котором ему выставили обвинения, но сделать он этого не смог. Предположительно, он относится к числу «неопятидесятников» и собирал вокруг себя сторонников.
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