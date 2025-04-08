Челябинка вступилась за воспитателя детсада, подозреваемого в избиении детей

Мать одного из воспитанников детсада №221 Челябинска вступилась за воспитательницу, на жестокость которой при обращении с детьми пожаловались другие родители. По ее словам, сотрудница учреждения заступается за детей и пытается уладить конфликты между ними, а жалобы на избиения не имеют под собой никаких оснований.
«Я разговаривала со своим ребенком. Выяснилось, что другой воспитанник стукнул его башмаком по спине. Воспитатель же заступился. Но все подали так, что он поднял руку на ребенка», — сообщила URA.RU мать одного из детей.
По словам женщины, воспитатель всегда пытается уладить конфликты между детьми. Но они еще малыши, и сделать это бывает тяжело.
«Они не хотят слышать воспитателя. Ей приходится повышать голос. Дети же в ответ начинают кричать, что расскажут все родителям. То есть они манипулируют. Я это сама лично слышу. Я знаю, что мой ребенок так же делает», — отмечает женщина.
При этом другие родители не разделяют мнения женщины. Они жалуются на воспитателя. Одна из мам рассказала, будто стала свидетельницей того, как сотрудница натравливала детей друг на друга. Последней каплей стали обнаруженные у сына синяки. У других родителей подобная ситуация.
Полиция уже начала проверку по факту возможного совершения противоправных деяний со стороны сотрудника дошкольного учреждения в отношении воспитанников детского сада. Опрашиваются родители детей и сотрудники детсада. В самом учреждении в курсе сложившейся ситуации и принимают все меры для ее решения.
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