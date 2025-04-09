Минфин разработал проект условий для возвращения иностранные компании в Россию

Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний
Министерство финансов России разработало проект условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Чебесков. Предложение будет рассмотрено правительственной комиссией уже на текущей неделе.
«Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в РФ, правкомиссия обсудит его на этой неделе», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова замглавы ведомства.
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