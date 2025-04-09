Минфин разработал проект условий для возвращения иностранные компании в Россию

Чебесков: Минфин разработал проект условий для возврата иностранных компаний
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Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний
Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний Фото:

Министерство финансов России разработало проект условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Чебесков. Предложение будет рассмотрено правительственной комиссией уже на текущей неделе.

«Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в РФ, правкомиссия обсудит его на этой неделе», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова замглавы ведомства.

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Министерство финансов России разработало проект условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Чебесков. Предложение будет рассмотрено правительственной комиссией уже на текущей неделе. «Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в РФ, правкомиссия обсудит его на этой неделе», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова замглавы ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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