09 апреля 2025

Семь человек пострадали в жестком ДТП на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипажи ДПС регулируют движение на месте аварии (архивное фото) Фото:

На 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Свердловская область) утром 10 апреля произошла лобовая авария с двумя иномарками, в результате которой пострадали семь человек. Среди них есть двое детей 12-ти и 13-ти лет. На месте работают инспекторы и медики, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. Пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», — пояснили в ведомстве. Участников аварии доставили в Алапаевскую больницу.

Движение на участке временно ограничено, его регулируют экипажи ДПС. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой устанавливают личности пострадавших. К делу подключилась прокуратура.

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На 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Свердловская область) утром 10 апреля произошла лобовая авария с двумя иномарками, в результате которой пострадали семь человек. Среди них есть двое детей 12-ти и 13-ти лет. На месте работают инспекторы и медики, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. Пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», — пояснили в ведомстве. Участников аварии доставили в Алапаевскую больницу. Движение на участке временно ограничено, его регулируют экипажи ДПС. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой устанавливают личности пострадавших. К делу подключилась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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