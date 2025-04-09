Семь человек пострадали в жестком ДТП на свердловской трассе. Фото

10 апреля 2025 в 11:11 Размер текста - 17 +

Экипажи ДПС регулируют движение на месте аварии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Свердловская область) утром 10 апреля произошла лобовая авария с двумя иномарками, в результате которой пострадали семь человек. Среди них есть двое детей 12-ти и 13-ти лет. На месте работают инспекторы и медики, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. Пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», — пояснили в ведомстве. Участников аварии доставили в Алапаевскую больницу. Движение на участке временно ограничено, его регулируют экипажи ДПС. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой устанавливают личности пострадавших. К делу подключилась прокуратура. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Свердловская область) утром 10 апреля произошла лобовая авария с двумя иномарками, в результате которой пострадали семь человек. Среди них есть двое детей 12-ти и 13-ти лет. На месте работают инспекторы и медики, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. Пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», — пояснили в ведомстве. Участников аварии доставили в Алапаевскую больницу. Движение на участке временно ограничено, его регулируют экипажи ДПС. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой устанавливают личности пострадавших. К делу подключилась прокуратура.