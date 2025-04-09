На 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Свердловская область) утром 10 апреля произошла лобовая авария с двумя иномарками, в результате которой пострадали семь человек. Среди них есть двое детей 12-ти и 13-ти лет. На месте работают инспекторы и медики, рассказали в Госавтоинспекции.
«Водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat. Пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет, медики оказывают всем необходимую помощь. Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении», — пояснили в ведомстве. Участников аварии доставили в Алапаевскую больницу.
Движение на участке временно ограничено, его регулируют экипажи ДПС. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой устанавливают личности пострадавших. К делу подключилась прокуратура.
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