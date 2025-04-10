Герой России, выпускник аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) — космонавт Дмитрий Петелин вручил первые паспорта челябинским школьникам из «Движения первых». Петелин пожелал ребятам покорять новые горизонты и выразил надежду, что кто-нибудь из этих талантливых учеников однажды сумеет покорить космические просторы, передает корреспондент URA.RU.
«Уважаемые дети, скоро вы получите свой первый документ гражданина Российской Федерации и перейдете уже в ранг взрослых. Паспорт дает не только возможности, но и накладывает ответственность, поэтому высоко несите звание гражданина. Мечтайте и терзайте, ведь Россия — это страна возможностей!», — обратился к школьникам Петелин.
Петелин напомнил, что в России есть все ресурсы для развития, приведя в пример достижения спортсменов, ученых и космонавтов. Он надеется, что новое поколение продолжит традицию российских рекордсменов, превзойдет предшественников и, возможно, даже отправится исследовать планеты солнечной системы.
Вместе с космонавтом паспорта вручила и.о. начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области Яна Голдыбаева. Также юные участники из «Движения первых» дали торжественное обещание, произнеся клятву верности Родине. На мероприятии воспитанницы детского сада, прочитали стихи, посвященные герою-космонавту. Воспитательницы же подарили Петелину книгу, в которой были запечатлены эти строки.
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