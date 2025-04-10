Теперь точно: силовики одобрили шествие «Бессмертного полка» в четырех свердловских городах

Антитеррористическая комиссия одобрила проведение акции «Бессмертный полк» в четырех свердловских муниципалитетах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести». Окончательное решение приняли на внеочередном заседании АТК, рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов.
«Учитывая юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне, проанализировав комплекс мероприятий по обеспечению безопасности участников патриотической акции, коллегиально пришли к мнению о возможности проведении „Бессмертного полка“ в очном формате 9 мая в городах, которым присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма», — рассказал Салихов.
В уральской столице на акцию ждут порядка 150 тысяч участников. Сейчас местные власти занимаются вопросом безопасности.
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