Теперь точно: силовики одобрили шествие «Бессмертного полка» в четырех свердловских городах

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Свердловской области в четырех городах
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В последние годы акцию в Екатеринбурге не проводили
В последние годы акцию в Екатеринбурге не проводили Фото:

Антитеррористическая комиссия одобрила проведение акции «Бессмертный полк» в четырех свердловских муниципалитетах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести». Окончательное решение приняли на внеочередном заседании АТК, рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов. 

«Учитывая юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне, проанализировав комплекс мероприятий по обеспечению безопасности участников патриотической акции, коллегиально пришли к мнению о возможности проведении „Бессмертного полка“ в очном формате 9 мая в городах, которым присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма», — рассказал Салихов. 

В уральской столице на акцию ждут порядка 150 тысяч участников. Сейчас местные власти занимаются вопросом безопасности.

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Антитеррористическая комиссия одобрила проведение акции «Бессмертный полк» в четырех свердловских муниципалитетах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести». Окончательное решение приняли на внеочередном заседании АТК, рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов.  «Учитывая юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне, проанализировав комплекс мероприятий по обеспечению безопасности участников патриотической акции, коллегиально пришли к мнению о возможности проведении „Бессмертного полка“ в очном формате 9 мая в городах, которым присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма», — рассказал Салихов.  В уральской столице на акцию ждут порядка 150 тысяч участников. Сейчас местные власти занимаются вопросом безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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