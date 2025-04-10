Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе «Бессмертного полка»

Акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, проведут в очном формате. Сейчас власти рассматривают вопрос об обеспечении безопасности 150 тысяч участников шествия, рассказал в ходе заседания коллегии в администрации Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.
«Поддержано решение о проведении акции „Бессмертный полк“ в очном формате. Многое нужно сделать для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников, потому что мы ожидаем не менее 150 тысяч человек», — сказал мэр.
Акцию «Бессмертный полк» в Свердловской области хотят провести в «Городах трудовой доблести». Помимо Екатеринбурга, такое звание имеют Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. При этом финальное решение остается за спецслужбами.
В последние годы в целях безопасности власти отказывались от традиционных шествий. В 2024-м, например, в Екатеринбурге фотографии участников Великой Отечественной войны транслировали на цифровых экранах.
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