Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе «Бессмертного полка»

Мэр Екатеринбурга заявил о проведении «Бессмертного полка» в очном формате
© Служба новостей «URA.RU»
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В шествии примут участие не менее 150 тысяч человек
В шествии примут участие не менее 150 тысяч человек Фото:

Акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, проведут в очном формате. Сейчас власти рассматривают вопрос об обеспечении безопасности 150 тысяч участников шествия, рассказал в ходе заседания коллегии в администрации Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Поддержано решение о проведении акции „Бессмертный полк“ в очном формате. Многое нужно сделать для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников, потому что мы ожидаем не менее 150 тысяч человек», — сказал мэр.

Акцию «Бессмертный полк» в Свердловской области хотят провести в «Городах трудовой доблести». Помимо Екатеринбурга, такое звание имеют Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. При этом финальное решение остается за спецслужбами.

В последние годы в целях безопасности власти отказывались от традиционных шествий. В 2024-м, например, в Екатеринбурге фотографии участников Великой Отечественной войны транслировали на цифровых экранах.

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Акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, проведут в очном формате. Сейчас власти рассматривают вопрос об обеспечении безопасности 150 тысяч участников шествия, рассказал в ходе заседания коллегии в администрации Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Поддержано решение о проведении акции „Бессмертный полк“ в очном формате. Многое нужно сделать для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников, потому что мы ожидаем не менее 150 тысяч человек», — сказал мэр. Акцию «Бессмертный полк» в Свердловской области хотят провести в «Городах трудовой доблести». Помимо Екатеринбурга, такое звание имеют Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. При этом финальное решение остается за спецслужбами. В последние годы в целях безопасности власти отказывались от традиционных шествий. В 2024-м, например, в Екатеринбурге фотографии участников Великой Отечественной войны транслировали на цифровых экранах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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