Текслер назначил замминистра в правительство Челябинской области

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Алексей Текслер назначил нового замминистра
Алексей Текслер назначил нового замминистра Фото:

Губернатор Алексей Текслер назначил нового замминистра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Об этом сообщается на портале опубликования официальной правовой информации.

«Назначить Бахтину Ларису Владимировну заместителем министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сообщается в документе. Раньше Бахтина работала руководителем внешнеэкономических связей министерства экономического развития.

Министерство было создано губернатором Алексеем Текслером в сентябре прошлого года. Министром он назначил Дмитрия Глухарева. Глухарев также перешел в министерство из минэкономразвития.

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Губернатор Алексей Текслер назначил нового замминистра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Об этом сообщается на портале опубликования официальной правовой информации. «Назначить Бахтину Ларису Владимировну заместителем министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сообщается в документе. Раньше Бахтина работала руководителем внешнеэкономических связей министерства экономического развития. Министерство было создано губернатором Алексеем Текслером в сентябре прошлого года. Министром он назначил Дмитрия Глухарева. Глухарев также перешел в министерство из минэкономразвития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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