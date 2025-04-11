Текслер назначил замминистра в правительство Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил нового замминистра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Об этом сообщается на портале опубликования официальной правовой информации.
«Назначить Бахтину Ларису Владимировну заместителем министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сообщается в документе. Раньше Бахтина работала руководителем внешнеэкономических связей министерства экономического развития.
Министерство было создано губернатором Алексеем Текслером в сентябре прошлого года. Министром он назначил Дмитрия Глухарева. Глухарев также перешел в министерство из минэкономразвития.
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