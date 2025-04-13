13 апреля 2025
12 апреля 2025

Минимущества Пермского края не смогло расторгнуть договор с оператором Кунгурской пещеры

Минимущества Пермского края не расторгло договор с оператором Кунгурской пещеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее и Арбитражный суд Пермского края встал на сторону оператора
Ранее и Арбитражный суд Пермского края встал на сторону оператора Фото:

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал краевым властям в расторжении договора с оператором Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс». Министерство по управлению имуществом и градостроительству Пермского края вышло и иском в суд из-за постройки объектов на охраняемом участке без разрешений. 

«Ранее 10-летний договор с компанией в одностороннем порядке ведомство пыталось расторгнуть в Арбитражном суде Пермского края. Однако суд встал на сторону оператора. Поскольку то спорные капитальные объекты построили еще в 1980-х, задолго до заключения договора. Решение о расторжении договора с компанией было признано незаконным. Минимущества обратилось в суд другой инстанции», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что минприроды Пермского края надеется отозвать лицензию на недропользование у ООО «Сталагмит-Экскурс», которое, по сути, владеет Кунгурской ледяной пещерой. Беспокойство по данному вопросу вызвано безопасностью посетителей и желанием сохранения уникального объекта.

Власти считают, что данное имущество было приобретено в результате прошедших многочисленных реорганизаций и слияний. Глава ведомства Дмитрий Беланович отметил, что сейчас лицензия является бессрочной, и пещера фактически находится в частной собственности. А в 2023 году там произошла беспрецедентная ситуация: в пещере зарегистрировано право собственности на объект капитального строительства (экскурсионная тропа и входная группа). Но все недра принадлежат государству и такое недопустимо. Как итог, власти намерены вернуть объект в госсобственность.

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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал краевым властям в расторжении договора с оператором Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс». Министерство по управлению имуществом и градостроительству Пермского края вышло и иском в суд из-за постройки объектов на охраняемом участке без разрешений.  «Ранее 10-летний договор с компанией в одностороннем порядке ведомство пыталось расторгнуть в Арбитражном суде Пермского края. Однако суд встал на сторону оператора. Поскольку то спорные капитальные объекты построили еще в 1980-х, задолго до заключения договора. Решение о расторжении договора с компанией было признано незаконным. Минимущества обратилось в суд другой инстанции», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».  Ранее URA.RU сообщало о том, что минприроды Пермского края надеется отозвать лицензию на недропользование у ООО «Сталагмит-Экскурс», которое, по сути, владеет Кунгурской ледяной пещерой. Беспокойство по данному вопросу вызвано безопасностью посетителей и желанием сохранения уникального объекта. Власти считают, что данное имущество было приобретено в результате прошедших многочисленных реорганизаций и слияний. Глава ведомства Дмитрий Беланович отметил, что сейчас лицензия является бессрочной, и пещера фактически находится в частной собственности. А в 2023 году там произошла беспрецедентная ситуация: в пещере зарегистрировано право собственности на объект капитального строительства (экскурсионная тропа и входная группа). Но все недра принадлежат государству и такое недопустимо. Как итог, власти намерены вернуть объект в госсобственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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