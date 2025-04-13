Фонд Ройзмана*, помогающий онкобольным, обвинили в трате бюджета на алкоголь

Областное управление минюста хочет добиться ликвидации фонда (Евгений Ройзман признан иноагентом) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники регионального управления министерства юстиции обвинили благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в не представительских расходах на алкоголь. Представитель организации Светлана Косолапова ответила, что спиртное покупалось в подарок медикам на профессиональные праздники, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского районного суда.

«Кто сказал, что это не официальные встречи? Медицинские работники выступают у нас, они эксперты. Есть деловые встречи, которые идут на поддержание деятельности организации. <…> Подарки [мы] дарили не просто людям с улицы», — ответила Косолапова.

О том, что управление минюста хочет ликвидировать фонд, стало известно 4 марта. Это произошло после большой ревизии. Представители ведомства в ходе проверки вскрыли ряд нарушений в организации. В частности, фонд обвинили в нецелевых тратах. В самом фонде опровергают обвинения и указывают, что проверка якобы прошла с нарушениями. Сейчас сотрудники организации пытаются через суд доказать это.

«За последние десять лет мы адресно помогли более чем на полмиллиарда рублей. Помогли более 85 семьям, в которых дети находятся в сложной жизненной ситуации. Около 60 семей получили от нас помощь более трех раз. Уже несколько лет мы обеспечиваем медицинским оборудованием тех, кто имеет паллиативный статус. Кроме того, более десяти лет мы поддерживаем хоспис, помогаем пациентам с паллиативным статусом, оплачиваем питание для обслуживающего персонала», — защищается в суде представитель фонда.

Их интересы представляет столичный адвокат Калой Ахильгов. Ранее он работал с Анастасией Ивлеевой. Подробнее о борьбе фонда с минюстом, — в этом материале URA.RU.