В Перми двух гаишников осудили за взятку

Мировым судьей участка №4 Свердловского судебного района Перми рассмотрено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС. Им инкриминировали мелкое взяточничество.
«Должностные лица получили взятку от гражданина за несоставление протокола об административном правонарушении. Ее размер составил пять тысяч рублей», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
Они получили наказание в виде ограничения свободы сроком на 11 месяцев. Кроме того, их на один год лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и на два года в органах госвласти. Также с них взыскали сумму взятки.
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