15 апреля 2025

В Перми двух гаишников осудили за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ее размер составил пять тысяч рублей
Ее размер составил пять тысяч рублей Фото:

Мировым судьей участка №4 Свердловского судебного района Перми рассмотрено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС. Им инкриминировали мелкое взяточничество.

«Должностные лица получили взятку от гражданина за несоставление протокола об административном правонарушении. Ее размер составил пять тысяч рублей», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». 

Они получили наказание в виде ограничения свободы сроком на 11 месяцев. Кроме того, их на один год лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и на два года в органах госвласти. Также с них взыскали сумму взятки. 

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Мировым судьей участка №4 Свердловского судебного района Перми рассмотрено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС. Им инкриминировали мелкое взяточничество. «Должностные лица получили взятку от гражданина за несоставление протокола об административном правонарушении. Ее размер составил пять тысяч рублей», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».  Они получили наказание в виде ограничения свободы сроком на 11 месяцев. Кроме того, их на один год лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и на два года в органах госвласти. Также с них взыскали сумму взятки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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