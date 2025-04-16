Егор Мухин стал самым высокооплачиваемым директором театра в Пермском крае

Директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин стал самым высокооплачиваемым руководителем краевого учреждения культуры. Его ежемесячная зарплата в 2024 году составляла почти один миллион рублей.
«Заработная плата Егора Мухина более 928 тысяч рублей, а худрука того же Театра-Театра Бориса Мильграма 769,5 тысяч рублей в месяц. По этому показателю он на втором месте в рейтинге», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на региональное Министерство культуры.
Гендиректор Пермского театра оперы и балета Анна Волк в прошлом году зарабатывала чуть более 420 тысяч в месяц, руководитель Пермского ТЮЗа Артем Агеев — 364 тысячи рублей. Среди менеджеров в культурной среде лидирует — директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. Ее доход ежемесячно был около 512 тысяч рублей.
В марте 2025 года URA.RU сообщало о том, что Пермский театр юного зрителя и краевая филармония увеличили доходы в два раза. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, это произошло благодаря открытию новой сцены ТЮЗа и реконструкции зала филармонии. Так, например, в 2024 году ТЮЗ заработал 87 млн рублей против 41,9 млн в 2023 году. Количество зрителей выросло с 79,8 тыс. до 127,8 тыс.
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