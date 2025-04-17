Обвиненный во взятке статусный свердловский силовик ушел на СВО

В Екатеринбурге попавший под суд подполковник Шакуров ушел на СВО

18 апреля 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Альберт Шакуров служил в отделе полиции №9 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывший начальник следственного отдела ОП-9 Екатеринбурга подполковник Альберт Шакуров, которого обвиняют в получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и стал участником спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где дело должны были пересмотреть. Уголовное преследование Шакурова началось в середине марта 2022 года. Подполковника обвинили во взятке в 200 тысяч рублей. За эти деньги, как считает следствие, он якобы помог возбудить дело против коммерсанта Владимира Ободовского — бывшего бизнес-партнера Александра Колосова. Последнего задержали вместе с братом Андреем весной 2020-го. Обоих обвинили в организации проституции и вымогательстве. Новость по теме Как дело свердловского подполковника связано с громкой историей братьев-сутенеров Когда Александр Колосов попал в следственный изолятор, то написал заявление на Ободовского, обвинив его в хищении 12 миллионов рублей. Между Владимиром и Александром были недружественные отношения. Силовики неоднократно отказывались возбуждать дело против Ободовского. Тогда жена Колосова решила дать взятку правоохранителям. Для этого она связалась с адвокатом Николаем Безответных (больше статусом не обладает) и рассказала о проблеме. Тот согласился помочь и подтянул своего знакомого — бывшего начальника ОП-3 Улугбека Утамурадова. Тот тоже позвал друга — бывшего замначальника ОП-12 Андрея Макарова. Последний связался с бывшей подчиненной Шакурова — Элеонорой Мартыновой. За деньги он попросил ее помочь в возбуждении дела без проведения проверки, такую версию трактует СКР. Затем Мартынова якобы рассказала обо всем Шакурову и тот, по мнению обвинения, согласился. Сам Шакурова в беседе с URA.RU заявил, что взятку не брал, а с Мартыновой в то время даже не виделся. О других несостыковках в деле агентство рассказывало в этом материале (к слову, во время подготовки публикации Шакуров говорил корреспонденту о желании отправиться на СВО). В 2023-м дело Шакурова закрыли, а потом возобновили. 20 мая 2024-го его приговорили к штрафу в два миллиона рублей. В апелляции приговор ужесточили, облсуд назначил Альберту 7,5 лет в колонии. Это решение было отменено в кассации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший начальник следственного отдела ОП-9 Екатеринбурга подполковник Альберт Шакуров, которого обвиняют в получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и стал участником спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где дело должны были пересмотреть. Уголовное преследование Шакурова началось в середине марта 2022 года. Подполковника обвинили во взятке в 200 тысяч рублей. За эти деньги, как считает следствие, он якобы помог возбудить дело против коммерсанта Владимира Ободовского — бывшего бизнес-партнера Александра Колосова. Последнего задержали вместе с братом Андреем весной 2020-го. Обоих обвинили в организации проституции и вымогательстве. Когда Александр Колосов попал в следственный изолятор, то написал заявление на Ободовского, обвинив его в хищении 12 миллионов рублей. Между Владимиром и Александром были недружественные отношения. Силовики неоднократно отказывались возбуждать дело против Ободовского. Тогда жена Колосова решила дать взятку правоохранителям. Для этого она связалась с адвокатом Николаем Безответных (больше статусом не обладает) и рассказала о проблеме. Тот согласился помочь и подтянул своего знакомого — бывшего начальника ОП-3 Улугбека Утамурадова. Тот тоже позвал друга — бывшего замначальника ОП-12 Андрея Макарова. Последний связался с бывшей подчиненной Шакурова — Элеонорой Мартыновой. За деньги он попросил ее помочь в возбуждении дела без проведения проверки, такую версию трактует СКР. Затем Мартынова якобы рассказала обо всем Шакурову и тот, по мнению обвинения, согласился. Сам Шакурова в беседе с URA.RU заявил, что взятку не брал, а с Мартыновой в то время даже не виделся. О других несостыковках в деле агентство рассказывало в этом материале (к слову, во время подготовки публикации Шакуров говорил корреспонденту о желании отправиться на СВО). В 2023-м дело Шакурова закрыли, а потом возобновили. 20 мая 2024-го его приговорили к штрафу в два миллиона рублей. В апелляции приговор ужесточили, облсуд назначил Альберту 7,5 лет в колонии. Это решение было отменено в кассации.