Суд ужесточил приговор свердловскому полковнику МВД, пойманному на взятке

Облсуд отправил в колонию свердловского полковника полиции Шакурова
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Отставному офицеру назначили реальный тюремный срок Фото:

Свердловский областной суд пересмотрел приговор экс-начальнику следственного отдела ОП-9 подполковнику Альберту Шакурову, осужденному ранее за взятку. Офицер получил реальный срок, сообщили URA.RU в Свердловской областной прокуратуре.

В 2022-м году Шакуров был задержан оперативниками ФСБ. Его обвинили в незаконном возбуждении уголовного дела о квартирной краже на 12 миллионов рублей. За помощь он получил 200 тысяч рублей. 20 мая Верх-Исетский райсуд назначил ему штраф — два миллиона рублей, это не устроило гособвинителя.

«Свердловский облсуд, согласившись с доводами апелляционного представления прокурора, изменил приговор. Альберту Шакурову назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере одного млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.

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Свердловский областной суд пересмотрел приговор экс-начальнику следственного отдела ОП-9 подполковнику Альберту Шакурову, осужденному ранее за взятку. Офицер получил реальный срок, сообщили URA.RU в Свердловской областной прокуратуре. В 2022-м году Шакуров был задержан оперативниками ФСБ. Его обвинили в незаконном возбуждении уголовного дела о квартирной краже на 12 миллионов рублей. За помощь он получил 200 тысяч рублей. 20 мая Верх-Исетский райсуд назначил ему штраф — два миллиона рублей, это не устроило гособвинителя. «Свердловский облсуд, согласившись с доводами апелляционного представления прокурора, изменил приговор. Альберту Шакурову назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере одного млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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