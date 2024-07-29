Суд ужесточил приговор свердловскому полковнику МВД, пойманному на взятке

Свердловский областной суд пересмотрел приговор экс-начальнику следственного отдела ОП-9 подполковнику Альберту Шакурову, осужденному ранее за взятку. Офицер получил реальный срок, сообщили URA.RU в Свердловской областной прокуратуре.
В 2022-м году Шакуров был задержан оперативниками ФСБ. Его обвинили в незаконном возбуждении уголовного дела о квартирной краже на 12 миллионов рублей. За помощь он получил 200 тысяч рублей. 20 мая Верх-Исетский райсуд назначил ему штраф — два миллиона рублей, это не устроило гособвинителя.
«Свердловский облсуд, согласившись с доводами апелляционного представления прокурора, изменил приговор. Альберту Шакурову назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере одного млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.
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