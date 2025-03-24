Как дело свердловского подполковника связано с громкой историей братьев-сутенеров

В деле екатеринбургского полицейского Шакурова вскрылись несостыковки

25 марта 2025 в 08:51 Размер текста - 17 +

Под уголовное преследование офицер попал три года назад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В уголовном деле бывшего начальника следственного отдела екатеринбургского ОП-9 (Верх-Исетский район) подполковника Альберта Шакурова есть ряд несостыковок. Отставного офицера обвинили в получении взятки и приговорили к 7,5 года лишения свободы. В январе решение отменили, дело направили на повторное рассмотрение. Сам Шакуров считает, что его оговорили. Как все это связано с братьями-сутенерами Колосовыми, — в материале URA.RU. Шакурова задержали 17 марта 2022 года по дороге на работу. Оперативники ФСБ отрезали ему путь своей машиной и скрутили. Подполковнику вменили получение взятки в 200 тысяч рублей. За эти деньги, как считает следствие, он якобы помог возбудить дело против предпринимателя Владимира Ободовского — бывшего бизнес-партнера Александра Колосова. Последнего задержали вместе с братом Андреем в марте 2020-го. Их обвинили в организации проституции, вымогательстве и посадили в следственный изолятор. Новость по теме Вынесен приговор членам ОПГ, созданной братьями-сутенерами в Екатеринбурге. Фото Через месяц Александр Колосов написал заявление о хищении у него 12 миллионов рублей. В этом он обвинил Ободовского, с которым до этого поругался и делил имущество. Однако полицейские неоднократно отказывали в возбуждении дела против коммерсанта. Тогда Мария Колосова (жена Александра) решила дать взятку правоохранителям за содействие, считает СК. Осенью 2020-го она встретилась с адвокатом Николаем Безответных (защищал родственника ее мужа, в 2021-м потерял адвокатский статус). Безответных согласился помочь и обратился к бывшему начальнику ОП-3 (Кировский район) Улугбеку Утамурадову. Последний подтянул своего друга — бывшего замначальника ОП-12 (Чкаловский район) Андрея Макарова. В ноябре Колосова отдала миллион рублей Безответных. После этого Макаров связался с бывшим замом Шакурова — Элеонорой Мартыновой. И за деньги попросил ее помочь в возбуждении дела без проведения проверки. Мартынова рассказала об этом Шакурову, заявив, что готова заплатить за это, считает гособвинение. Миллион, который Колосова отдала Безответных, поделили на четверых. Бывший адвокат забрал себе полмиллиона, 200 тысяч отдал Утамурадову, а тот передал 300 тысяч Макарову. Из них 50 тысяч Макаров оставил себе, а остальное отдал Мартыновой. Последняя тоже оставила себе 50 тысяч, а оставшуюся часть, как считает следствие, якобы отдала Шакурову. «Никакую взятку я не брал. Следствие не нашло этих денег, которые вменяют мне. Никого, кроме Мартыновой, из этих людей я даже не знал до всего этого», — сказал URA.RU Альберт Шакуров. По его словам, заявление против Ободовского появилось в отделе 27 декабря 2020-го. «А, судя по материалам моего дела, Мартынова, Безответных и другие уже осенью обсуждали это заявление, которое якобы лежало в ОП-9. Но его там не было ни в октябре, ни в ноябре. Оно появилось в декабре. Как Мартынова могла о чем-то просить меня, когда этого заявления еще даже не было?» — задается вопросом Шакуров. Мартынова за полгода до описанных событий ни разу не была в Верх-Исетском районе, указывает подполковник на вторую несостыковку. «Ее и близко не было рядом со мной или отделом полиции», — уверяет он. Альберт Шакуров отстаивает свою версию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В суде Мартынова заявила, что дала показания на Шакурова под давлением «погон», продолжил собеседник агентства. «Она постоянно путалась в сумме, которую якобы передала мне. Сначала говорила, что было 100 тысяч, потом другую называла», — заявил офицер. Третьей несостыковкой является то, что расследованием первоначально занимались полицейские Железнодорожного района, хотя по территориальности этим должны были заниматься сотрудники из Верх-Исетского района. «Но суды это почему-то игнорируют», — говорит Шакуров. По его мнению, Безответных обманул Колосову, чтобы получить деньги. Об этом же она заявила в суде по делу Шакурова. Против бывших адвоката и полицейских возбудили дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), но расследование прекратили, когда силовики вышли на Шакурова. Дело офицера закрыли через год после возбуждения, когда истек срок предварительного следствия. Но затем материалы передали из Железнодорожного отдела в Верх-Исетский, и дело возобновили. 20 мая прошлого года суд приговорил Шакурова к штрафу в два миллиона рублей. В апелляции решение не устояло, облсуд назначил ему 7,5 лет в колонии. Позднее этот вердикт отменила кассация. Пересмотр дела состоится уже на этой неделе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле бывшего начальника следственного отдела екатеринбургского ОП-9 (Верх-Исетский район) подполковника Альберта Шакурова есть ряд несостыковок. Отставного офицера обвинили в получении взятки и приговорили к 7,5 года лишения свободы. В январе решение отменили, дело направили на повторное рассмотрение. Сам Шакуров считает, что его оговорили. Как все это связано с братьями-сутенерами Колосовыми, — в материале URA.RU. Шакурова задержали 17 марта 2022 года по дороге на работу. Оперативники ФСБ отрезали ему путь своей машиной и скрутили. Подполковнику вменили получение взятки в 200 тысяч рублей. За эти деньги, как считает следствие, он якобы помог возбудить дело против предпринимателя Владимира Ободовского — бывшего бизнес-партнера Александра Колосова. Последнего задержали вместе с братом Андреем в марте 2020-го. Их обвинили в организации проституции, вымогательстве и посадили в следственный изолятор. Через месяц Александр Колосов написал заявление о хищении у него 12 миллионов рублей. В этом он обвинил Ободовского, с которым до этого поругался и делил имущество. Однако полицейские неоднократно отказывали в возбуждении дела против коммерсанта. Тогда Мария Колосова (жена Александра) решила дать взятку правоохранителям за содействие, считает СК. Осенью 2020-го она встретилась с адвокатом Николаем Безответных (защищал родственника ее мужа, в 2021-м потерял адвокатский статус). Безответных согласился помочь и обратился к бывшему начальнику ОП-3 (Кировский район) Улугбеку Утамурадову. Последний подтянул своего друга — бывшего замначальника ОП-12 (Чкаловский район) Андрея Макарова. В ноябре Колосова отдала миллион рублей Безответных. После этого Макаров связался с бывшим замом Шакурова — Элеонорой Мартыновой. И за деньги попросил ее помочь в возбуждении дела без проведения проверки. Мартынова рассказала об этом Шакурову, заявив, что готова заплатить за это, считает гособвинение. Миллион, который Колосова отдала Безответных, поделили на четверых. Бывший адвокат забрал себе полмиллиона, 200 тысяч отдал Утамурадову, а тот передал 300 тысяч Макарову. Из них 50 тысяч Макаров оставил себе, а остальное отдал Мартыновой. Последняя тоже оставила себе 50 тысяч, а оставшуюся часть, как считает следствие, якобы отдала Шакурову. По его словам, заявление против Ободовского появилось в отделе 27 декабря 2020-го. «А, судя по материалам моего дела, Мартынова, Безответных и другие уже осенью обсуждали это заявление, которое якобы лежало в ОП-9. Но его там не было ни в октябре, ни в ноябре. Оно появилось в декабре. Как Мартынова могла о чем-то просить меня, когда этого заявления еще даже не было?» — задается вопросом Шакуров. Мартынова за полгода до описанных событий ни разу не была в Верх-Исетском районе, указывает подполковник на вторую несостыковку. «Ее и близко не было рядом со мной или отделом полиции», — уверяет он. В суде Мартынова заявила, что дала показания на Шакурова под давлением «погон», продолжил собеседник агентства. «Она постоянно путалась в сумме, которую якобы передала мне. Сначала говорила, что было 100 тысяч, потом другую называла», — заявил офицер. Третьей несостыковкой является то, что расследованием первоначально занимались полицейские Железнодорожного района, хотя по территориальности этим должны были заниматься сотрудники из Верх-Исетского района. «Но суды это почему-то игнорируют», — говорит Шакуров. По его мнению, Безответных обманул Колосову, чтобы получить деньги. Об этом же она заявила в суде по делу Шакурова. Против бывших адвоката и полицейских возбудили дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), но расследование прекратили, когда силовики вышли на Шакурова. Дело офицера закрыли через год после возбуждения, когда истек срок предварительного следствия. Но затем материалы передали из Железнодорожного отдела в Верх-Исетский, и дело возобновили. 20 мая прошлого года суд приговорил Шакурова к штрафу в два миллиона рублей. В апелляции решение не устояло, облсуд назначил ему 7,5 лет в колонии. Позднее этот вердикт отменила кассация. Пересмотр дела состоится уже на этой неделе.