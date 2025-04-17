Сумма грантов губернатора в Челябинской области выросла до 320 миллионов рублей

17 апреля 2025 в 20:41 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер дал старт конкурсу грантов губернатора Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сумма грантовой поддержки с 2019 года выросла в 20 раз. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2025 году общий объем средств на проекты составит 320 миллионов рублей. «Развитие региона невозможно без поддержки общественных инициатив. Я лично уделяю этому направлению большое внимание, и уверен, что благодаря активному участию жителей и организаций наша работа получит новый импульс», — заявил Алексей Текслер на заседании Общественной палаты региона. Глава региона дал старт конкурсу грантов губернатора для НКО и активных жителей. Также в 2025 году увеличили максимальный размер грантов. Некоммерческим организациям можно получить до четырех миллионов рублей, на долгосрочные проекты — до восьми миллионов. Физические лица в случае победы могут рассчитывать на сумму до 400 тысяч рублей, а новые НКО — до 500 тысяч рублей. Заявку на конкурс можно подать жителям не младше 14 лет до 2 июня 2025 года в 13 номинациях. Среди них: соцподдержка и защита граждан, охрана здоровья и пропаганда ЗОЖ, поддержка семьи и материнства, молодежные проекты, наука и культура, сохранение исторической памяти, экология и защиты животных, укрепление межнационального согласия, а также развитие гражданского общества. Итоги подведут до 15 августа, а реализация проектов начнется с 1 сентября. Как отметили в пресс-службе, 68,4 из 320 миллионов софинансируются от фонда президентских грантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области сумма грантовой поддержки с 2019 года выросла в 20 раз. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2025 году общий объем средств на проекты составит 320 миллионов рублей. «Развитие региона невозможно без поддержки общественных инициатив. Я лично уделяю этому направлению большое внимание, и уверен, что благодаря активному участию жителей и организаций наша работа получит новый импульс», — заявил Алексей Текслер на заседании Общественной палаты региона. Глава региона дал старт конкурсу грантов губернатора для НКО и активных жителей. Также в 2025 году увеличили максимальный размер грантов. Некоммерческим организациям можно получить до четырех миллионов рублей, на долгосрочные проекты — до восьми миллионов. Физические лица в случае победы могут рассчитывать на сумму до 400 тысяч рублей, а новые НКО — до 500 тысяч рублей. Заявку на конкурс можно подать жителям не младше 14 лет до 2 июня 2025 года в 13 номинациях. Среди них: соцподдержка и защита граждан, охрана здоровья и пропаганда ЗОЖ, поддержка семьи и материнства, молодежные проекты, наука и культура, сохранение исторической памяти, экология и защиты животных, укрепление межнационального согласия, а также развитие гражданского общества. Итоги подведут до 15 августа, а реализация проектов начнется с 1 сентября. Как отметили в пресс-службе, 68,4 из 320 миллионов софинансируются от фонда президентских грантов.