Свердловского губернатора будут выбирать несколько дней

Намеченные на сентябрь выборы губернатора Свердловской области будут длиться три дня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету голосования.
«На совещаниях говорится о том, что выборы будут трехдневными — 12-го, 13-го и 14 сентября. Голосовать можно будет как электронно, так и на избирательном участке», — поделился информированный собеседник. Другой источник добавил, что окончательное решение будет озвучено на заседании штаба, который возглавляет врио губернатора Денис Паслер, 18 апреля.
Досрочные выборы в регионе связаны с тем, что 26 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева, руководившего Свердловской областью почти 13 лет. Этим же указом Паслер — на тот момент главы Оренбуржья, стал исполняющим обязанности свердловского губернатора.
В 2022 году, когда Куйвашев переизбирался, голосование было однодневным. Куйвашев победил с 65,78% при явке 28,47%.
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