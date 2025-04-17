Поселок городского типа Яйва (Пермский край) оказался затоплен. Очевидцы в местных пабликах сообщают, что власти пытаются откачать воду насосами, но это не приносит результатов. О ситуации с неудовлетворительной работой ливневой канализации высказалась глава Александровского округа Ольга Белобаржевская.
«Хочется сказать, что ситуация конечно не очень приятная, но мы все меры, которые можем предпринимаем. И снег вывозили с улиц Парковой и Заводской, но все-таки талые воды с прилегающих территорий, все равно уходят в нашу низину. В виду ограниченности денежных средств, сразу отремонтировать все невозможно. В первую очередь решили делать реконструкцию водопровода, для того чтобы обеспечить жителям качественное водоснабжение», — сообщила она.
Глава муниципалитета добавила, что в 2026 году закончится проектирование водоотведения в Яйве. Следующим этапом необходимо заниматься системой водоотведения. Это уже одобрено губернатором Дмитрием Махониным. В планах властей, к 2027 году предусмотреть деньги на это в краевом и местном бюджете. До этого, по ее словам, там будут справляться своими силами. Уже сейчас уровень воды немного снизился, ее откачка продолжится, также коммунальщики надеяться на минусовые температуры в выходные.
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