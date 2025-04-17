17 апреля 2025

Поселок в Пермском крае затопило. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очевидцы в местных пабликах сообщают, что власти пытаются откачать воду насосами, но это не приносит результатов
Очевидцы в местных пабликах сообщают, что власти пытаются откачать воду насосами, но это не приносит результатов Фото:

Поселок городского типа Яйва (Пермский край) оказался затоплен. Очевидцы в местных пабликах сообщают, что власти пытаются откачать воду насосами, но это не приносит результатов. О ситуации с неудовлетворительной работой ливневой канализации высказалась глава Александровского округа Ольга Белобаржевская. 

«Хочется сказать, что ситуация конечно не очень приятная, но мы все меры, которые можем предпринимаем. И снег вывозили с улиц Парковой и Заводской, но все-таки талые воды с прилегающих территорий, все равно уходят в нашу низину. В виду ограниченности денежных средств, сразу отремонтировать все невозможно. В первую очередь решили делать реконструкцию водопровода, для того чтобы обеспечить жителям качественное водоснабжение», — сообщила она. 

Глава муниципалитета добавила, что в 2026 году закончится проектирование водоотведения в Яйве. Следующим этапом необходимо заниматься системой водоотведения. Это уже одобрено губернатором Дмитрием Махониным. В планах властей, к 2027 году предусмотреть деньги на это в краевом и местном бюджете. До этого, по ее словам, там будут справляться своими силами. Уже сейчас уровень воды немного снизился, ее откачка продолжится, также коммунальщики надеяться на минусовые температуры в выходные. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поселок городского типа Яйва (Пермский край) оказался затоплен. Очевидцы в местных пабликах сообщают, что власти пытаются откачать воду насосами, но это не приносит результатов. О ситуации с неудовлетворительной работой ливневой канализации высказалась глава Александровского округа Ольга Белобаржевская.  «Хочется сказать, что ситуация конечно не очень приятная, но мы все меры, которые можем предпринимаем. И снег вывозили с улиц Парковой и Заводской, но все-таки талые воды с прилегающих территорий, все равно уходят в нашу низину. В виду ограниченности денежных средств, сразу отремонтировать все невозможно. В первую очередь решили делать реконструкцию водопровода, для того чтобы обеспечить жителям качественное водоснабжение», — сообщила она.  Глава муниципалитета добавила, что в 2026 году закончится проектирование водоотведения в Яйве. Следующим этапом необходимо заниматься системой водоотведения. Это уже одобрено губернатором Дмитрием Махониным. В планах властей, к 2027 году предусмотреть деньги на это в краевом и местном бюджете. До этого, по ее словам, там будут справляться своими силами. Уже сейчас уровень воды немного снизился, ее откачка продолжится, также коммунальщики надеяться на минусовые температуры в выходные. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...