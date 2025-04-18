Лидер молдавской оппозиции назвал мерзостью задержание в Кишиневе архиепископа в канун Пасхи

Лидер молдавский оппозиции заявил, что религия превратилась в современное оружие
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Епископу Маркелу отказали в вылете в Израиль за Благодатным огнем
Епископу Маркелу отказали в вылете в Израиль за Благодатным огнем Фото:

Власти Молдавии стали использовать религию в качестве оружия. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу после задержания епископа православной церкви Молдавии Маркела накануне Пасхи. Епископу не разрешили вылететь в Израиль для получения Благодатного огня.

«Власть, которая занимается такой мерзостью, теряет не просто легитимность — она теряет человеческое лицо», — заявил Лунгу, передает RT. Он добавил, что религия превратилась в политическое оружие, и назвал задержание епископа цинизмом.

Епископ Маркел не смог вылететь 17 апреля в Израиль за Благодатным огнем, так как его остановили в аэропорту Кишинева. Сотрудники аэропорта провели досмотр и составили протокол, но причину запрета на выезд ему не объяснили. Маркел отметил, что до вылета его не уведомили о запрете. Ранее он поднимал вопросы о противостоянии со стороны Румынской православной церкви и правительства Молдавии в отношении местной православной церкви, которая является частью Русской православной церкви.

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Власти Молдавии стали использовать религию в качестве оружия. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу после задержания епископа православной церкви Молдавии Маркела накануне Пасхи. Епископу не разрешили вылететь в Израиль для получения Благодатного огня. «Власть, которая занимается такой мерзостью, теряет не просто легитимность — она теряет человеческое лицо», — заявил Лунгу, передает RT. Он добавил, что религия превратилась в политическое оружие, и назвал задержание епископа цинизмом. Епископ Маркел не смог вылететь 17 апреля в Израиль за Благодатным огнем, так как его остановили в аэропорту Кишинева. Сотрудники аэропорта провели досмотр и составили протокол, но причину запрета на выезд ему не объяснили. Маркел отметил, что до вылета его не уведомили о запрете. Ранее он поднимал вопросы о противостоянии со стороны Румынской православной церкви и правительства Молдавии в отношении местной православной церкви, которая является частью Русской православной церкви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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