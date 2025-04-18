В челябинской деревне выступит Сергей Шнуров и Линда

В деревне Сураково Челябинской области на берегу озера Тишки с 24 по 27 июля пройдет музыкальный фестиваль «Пляж». Его хедлайнерами станут группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым, «Йорш», «Операция Пластилин», «План Ломоносова», Линда, Lida, GSPD и другие. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.
На фестивальной сцене развернется музыкальный калейдоскоп: около 30 групп и артистов представят самые разные жанры — от рока и фолка до рейва, рэпа и электронных DJ-сетов. Гостям предлагается приобрести абонемент на все четыре дня стоимостью 7500 рублей, поскольку билеты на отдельные дни не предусмотрены.
Также будет работать круглосуточный фудкорт с разнообразием мировых кухонь. Помимо этого откроется ярмарка в пляжном стиле, где можно приобрести товары ручной работы и одежду.
Проживание на территории оплачивается отдельно. Организаторы предлагают выбрать место под палатку за 5000 рублей, забронировать место в палаточной гостинице за 8000 рублей. Место «премиум» обойдется в 14 тысяч рублей. Место на VIP-трибуне и абонемент предлагают за 16 тысяч. Парковка обойдется в 1000 рублей за разовый въезд.
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